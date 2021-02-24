Итальянская «Аталанта» сыграет на своем поле с «Реалом» в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Матч пройдет 24 февраля, начало — в 23:00 мск. «Аталанта» — «Реал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Аталанта»

Бергамаски второй раз в своей истории участвуют в ЛЧ, и оба раза им удалось выйти в плей-офф. Подопечные Джан Пьеро Гасперини заняли 2-е место в своей группе, уступив лидерство «Ливерпулю».

В начале февраля «Аталанта» на своем поле упустила победу над «Торино» (3:3) в Серии А, после чего вышла в финал Кубка Италии, победив дома «Наполи» (3:1).

В последних матчах бергамаски в рамках чемпионата Италии вырвали гостевую победу у «Кальяри» (1:0), а затем снова дома обыграли «Наполи»- 4:2.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

После 23 туров «Аталанта» с 43 очками идет на 5-м месте. Разница мячей 53-31, Луис Муриэль забил 14 голов.

«Реал»

В нынешнем розыгрыше турнира «Реал» выиграл свою группу и в рекордный 29-й раз вышел в плей-офф Лиги чемпионов. Мадридцы победили в 3 из 4 последних матчей в ЛЧ.

В Ла Лиге «Реал» выиграл последние 4 матча. Февраль мадридцы начали с выездной победы над «Уэской» (2:1), после чего дома одолели «Хетафе».

В последних матчах подопечные Зидана дома победили «Валенсию» (2:0), а затем на выезде справились с«Вальядолидом» (1:0).

После 24 туров Примеры «Реал» с 54 очками идет вторым, на 3 балла отставая от «Атлетико». Разница мячей 42-19, 12голов на счету Карима Бензема.

При этом, Рамос, Бензема, Азар и Марсело не попали в заявку испанского клуба на матч с «Аталантой»

Прогноз и ставки

На победу «Аталанты» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.26, на ничью в основное время — 3.65, а на победу «Реала» — 2.95.

На проход «Аталанты» в четвертьфинал дают коэффициент 2.50, за успех «Реала» — 1.53. Напомним, что на стадии 1/8 финала команды проводят два матча.

«Реал» ослаблен потерями и хозяева могут побороться за ничью, но прогнозируем что мадридский клуб не проиграет.

Матч будет результативным. Интересны варианты для ставок ТБ 2,5 за 1.62 и «Обе забьют» за 1.52.