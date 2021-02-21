В воскресенье, 21 февраля, в матче 1/8 финала Кубка России ЦСКА в Москве на своей арене сразится со «СКА-Хабаровск». Стартовый свисток в этой игре будет дан в 14:30 по мск. ЦСКА — «СКА-Хабаровск»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

ЦСКА

ЦСКА только с 1/8 финала берет свой старт в Кубке страны этого сезона. В прошлом году москвичи вылетели в четвертьфинале, проиграв там в овертайме «Спартаку» (2:3 ОТ).

На зимний перерыв «армейцы» ушли на второй строке в турнирной таблице РПЛ, имея на своем счету 37 очков после 19 встреч, отставая от первого «Зенита» на четыре пункта.

Последний официальный матч «красно-синие» провели 16 декабря 2020 года, обыграв тогда на выезде «Ростов» (3:1) в чемпионате страны. Этой викторией они тогда прервали свою 7-матчевую безвыигрышную серию с учетом всех турниров.

Все прогнозы на футбол

В межсезонье коллектив Гончеренко не уступал, победив в пяти встречах при одной ничьей. Правда, соперники были из низших дивизионов Испании. Отметим, что ЦСКА в трансферное окно подписал Рондона, уже играющего в РПЛ.

«СКА-Хабаровск»

«СКА-Хабаровск» начал свой путь в этом кубковом розыгрыше еще с квалификации, где только в серии послематчевых пенальти в родных стенах смог одолеть воронежский «Факел».

На групповой стадии турнира дальневосточникам противостояли второлиговый «Черноморец» и казанский «Рубин» из РПЛ, которых они обыграли 3:1 и 1:0 соответственно.

В первой половине ФНЛ коллектив Юрана с 40 набранными очками в 26 матчах финишировал на седьмой позиции в турнирной таблице, существенно отставая от зоны плей-офф.

Последнюю официальную игру «СКА-Хабаровск» провел еще 5 декабря, одолев тогда в Ярославле «Шинник» (3:2). В межсезонье он провел шесть спаррингов, где добился двух побед при двух ничьих и поражениях.

В сезоне 2017/18 ЦСКА дважды обыграл СКА в рамках РПЛ — 2:0 и 4:2.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа ЦСКА — 1.25, победа «СКА-Хабаровск» — 11.50, ничья — 5.90.

Проход: ЦСКА — 1.10; «СКА-Хабаровск» — 6.80.

Хозяева явно сильнее дальневосточников, поэтому в этой игре прогнозируем «сухую» викторию москвичей. Наша ставка — ЦСКА победит и не пропустит.