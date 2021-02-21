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    ЦСКА — «СКА-Хабаровск». Прогноз и ставка (к. 1.85) на футбол, Кубок России, 21 февраля 2021 года

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    Прогноз и ставки на ЦСКА — «СКА-Хабаровск»
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    Никола Влашич
    В воскресенье, 21 февраля, в матче 1/8 финала Кубка России ЦСКА в Москве на своей арене сразится со «СКА-Хабаровск». Стартовый свисток в этой игре будет дан в 14:30 по мск. ЦСКА — «СКА-Хабаровск»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Кубок. Плей-офф 21 Февраля 2021 года
    ЦСКА
  • Москва
    •  ЦСКА 14:30 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск
  • Хабаровск
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.25
  • X
  • 6.10
  • 2
  • 12.50
  • Ставка!
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    ЦСКА

    ЦСКА только с 1/8 финала берет свой старт в Кубке страны этого сезона. В прошлом году москвичи вылетели в четвертьфинале, проиграв там в овертайме «Спартаку» (2:3 ОТ).

    На зимний перерыв «армейцы» ушли на второй строке в турнирной таблице РПЛ, имея на своем счету 37 очков после 19 встреч, отставая от первого «Зенита» на четыре пункта.

    Последний официальный матч «красно-синие» провели 16 декабря 2020 года, обыграв тогда на выезде «Ростов» (3:1) в чемпионате страны. Этой викторией они тогда прервали свою 7-матчевую безвыигрышную серию с учетом всех турниров.

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    В межсезонье коллектив Гончеренко не уступал, победив в пяти встречах при одной ничьей. Правда, соперники были из низших дивизионов Испании. Отметим, что ЦСКА в трансферное окно подписал Рондона, уже играющего в РПЛ.

    «СКА-Хабаровск»

    «СКА-Хабаровск» начал свой путь в этом кубковом розыгрыше еще с квалификации, где только в серии послематчевых пенальти в родных стенах смог одолеть воронежский «Факел».

    На групповой стадии турнира дальневосточникам противостояли второлиговый «Черноморец» и казанский «Рубин» из РПЛ, которых они обыграли 3:1 и 1:0 соответственно.

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    • В первой половине ФНЛ коллектив Юрана с 40 набранными очками в 26 матчах финишировал на седьмой позиции в турнирной таблице, существенно отставая от зоны плей-офф.

    Последнюю официальную игру «СКА-Хабаровск» провел еще 5 декабря, одолев тогда в Ярославле «Шинник» (3:2). В межсезонье он провел шесть спаррингов, где добился двух побед при двух ничьих и поражениях.

    В сезоне 2017/18 ЦСКА дважды обыграл СКА в рамках РПЛ — 2:0 и 4:2.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа ЦСКА — 1.25, победа «СКА-Хабаровск» — 11.50, ничья — 5.90.

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    Проход: ЦСКА — 1.10; «СКА-Хабаровск» — 6.80.

    Хозяева явно сильнее дальневосточников, поэтому в этой игре прогнозируем «сухую» викторию москвичей. Наша ставка — ЦСКА победит и не пропустит.

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