В 25-м туре АПЛ «Ливерпуль» будет принимать «Эвертон». Мерсисайдское дерби пройдет 20 февраля на «Энфилде». Начало — в 20:30 мск. «Ливерпуль» — «Эвертон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ливерпуль»

На неделе «Ливерпуль» обыграл «Лейпциг» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов со счетом 2:0. Эта победа должна была поднять настрой команды после череды неудачных результатов.

Перед этим «красные» проиграли три матча подряд в АПЛ (0:1 «Брайтону», 1:4 «Ман Сити» и 1:3 «Лестеру»), а также у них длится серия из трех подряд поражений на «Энфилде».

Неудачи отбросили «Ливерпуль» на шестое место в таблице АПЛ. После 24 туров «красные» набрали 40 очков. О борьбе за титул речь уже не идет, так как отставание от «Ман Сити» составляет 16 очков.

Календарь и таблица АПЛ

«Ливерпуль» забил 45 голов, но пропустил очень много как для себя — 32 мяча. Это второй худший показатель среди команд первой десятки АПЛ.

«Эвертон»

«Эвертон» на неделе также не отдыхал, но команда играла против «Манчестер Сити» в рамках АПЛ. «Ириски» уступили со счетом 1:3.

Это поражение стало для «Эвертона» вторым подряд в чемпионате Англии после «Фулхэма» (0:2). Выиграть в АПЛ команда Карло Анчелотти не может в трех турах.

Серию безвыигрышных матчей АПЛ, правда, разбавила победа над «Тоттенхэмом» в невероятном матче — 5:4 в овертайме.

В турнирной таблице АПЛ «Эвертон» занимает седьмое место, набрав 37 очков в 23 играх. От зоны ЛЧ команда отстает на 5 очков, имея игру в запасе. Забито у «Эвертона» 35 голов, а пропущено 33.

Прогноз и ставка

На победу «Ливерпуля» букмекеры дают коэффициент 1,50, на ничью — 4,68, а на «Эвертон» — 7,30.

Встреча команд в первом круге завершилась вничью — 2:2.

Прогноз и ставка на этот матч — «Обе забьют» с коэффициентом 1,75.