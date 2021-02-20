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    Как завершится мерсисайдское дерби?

    «Ливерпуль» — «Эвертон». Прогноз, и ставка (к. 1.75) на футбольный матч АПЛ 20 февраля 2021 года

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    Юрген Клопп
    В 25-м туре АПЛ «Ливерпуль» будет принимать «Эвертон». Мерсисайдское дерби пройдет 20 февраля на «Энфилде». Начало — в 20:30 мск. «Ливерпуль» — «Эвертон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 20 Февраля 2021 года
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    «Ливерпуль»

    На неделе «Ливерпуль» обыграл «Лейпциг» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов со счетом 2:0. Эта победа должна была поднять настрой команды после череды неудачных результатов.

    Перед этим «красные» проиграли три матча подряд в АПЛ (0:1 «Брайтону», 1:4 «Ман Сити» и 1:3 «Лестеру»), а также у них длится серия из трех подряд поражений на «Энфилде».

    Неудачи отбросили «Ливерпуль» на шестое место в таблице АПЛ. После 24 туров «красные» набрали 40 очков. О борьбе за титул речь уже не идет, так как отставание от «Ман Сити» составляет 16 очков.

    Календарь и таблица АПЛ

    «Ливерпуль» забил 45 голов, но пропустил очень много как для себя — 32 мяча. Это второй худший показатель среди команд первой десятки АПЛ.

    «Эвертон»

    «Эвертон» на неделе также не отдыхал, но команда играла против «Манчестер Сити» в рамках АПЛ. «Ириски» уступили со счетом 1:3.

    Это поражение стало для «Эвертона» вторым подряд в чемпионате Англии после «Фулхэма» (0:2). Выиграть в АПЛ команда Карло Анчелотти не может в трех турах.

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    • Серию безвыигрышных матчей АПЛ, правда, разбавила победа над «Тоттенхэмом» в невероятном матче — 5:4 в овертайме.

    В турнирной таблице АПЛ «Эвертон» занимает седьмое место, набрав 37 очков в 23 играх. От зоны ЛЧ команда отстает на 5 очков, имея игру в запасе. Забито у «Эвертона» 35 голов, а пропущено 33.

    Прогноз и ставка

    На победу «Ливерпуля» букмекеры дают коэффициент 1,50, на ничью — 4,68, а на «Эвертон» — 7,30.

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    Встреча команд в первом круге завершилась вничью — 2:2.

    Прогноз и ставка на этот матч — «Обе забьют» с коэффициентом 1,75.

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