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    «Козлы» со швабами устроят голевой фейерверк?

    «Кельн» — «Штутгарт». Прогноз, ставка (к. 1.73) на футбольный матч Бундеслиги 20 февраля 2021 года

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    Йонас Эктор
    «Кельн» сыграет на своем поле со «Штутгартом» в рамках 21-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 20 февраля, начало — в 17:30 мск. «Кельн» — «Штутгарт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 20 Февраля 2021 года
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  • X
  • 3.60
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    «Кельн»

    В предыдущем матче Бундеслиги «Кельн» проиграл. Правда, поражение от «Айнтрахта» (2:0) предсказывалось изначально.

    Сейчас «Кельн» занимает 14 место в турнирной таблице с 21 пунктом в активе. При этом забивает команда с заметной натугой — всего 20 голов в 21 встрече.

    «Кельн» не лучшим образом обороняется. В 21 матче команда пропустила 35 мячей. Не худший результат, однако, надо понимать, что команда находится вблизи опасной зоны.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    «Козлам» матчи со «Штутгартом» откровенно не удаются. В пяти последних матчах команда не выиграла ни разу, уступив трижды.

    «Штутгарт»

    Эта команда ныне находится на своем месте. Текущее 10 место с 26 очками — вполне показательная картина, явно говорящая в сторону того, что швабы являются середняком Бундеслиги.

    «Штутгарт» в минувшем туре дома потерял очки. Швабы не сумели дожать «Герту», в итоге удовлетворившись ничейным результатом (1:1).

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    • У швабов далеко не самая надежная оборона (35 пропущенных мячей), зато атакует команда вполне уверенно (38 голов). Так что нужно срочно улучшать игру в обороне.

    В этом матче гости явно планируют разжиться очками. Тем более, нужно отдать долг за домашнюю ничью в первом круге чемпионата (1:1).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Штутгарт» за 2.16, на ничью за 3.82, а на «Кельн» — за 3.30

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    Хозяева борются за выживание, и будут решительно настроены взять, как минимум, один балл.

    «Штутгарт» чередует успешные поединки с блеклыми, но против представителя низов турнирной таблицы наверняка будут действовать с позиции силы.

    Гости по качеству игры превосходят соперника, к тому же демонстрируют довольно высокую результативность. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.73

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