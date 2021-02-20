«Кельн» сыграет на своем поле со «Штутгартом» в рамках 21-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 20 февраля, начало — в 17:30 мск. «Кельн» — «Штутгарт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кельн»

В предыдущем матче Бундеслиги «Кельн» проиграл. Правда, поражение от «Айнтрахта» (2:0) предсказывалось изначально.

Сейчас «Кельн» занимает 14 место в турнирной таблице с 21 пунктом в активе. При этом забивает команда с заметной натугой — всего 20 голов в 21 встрече.

«Кельн» не лучшим образом обороняется. В 21 матче команда пропустила 35 мячей. Не худший результат, однако, надо понимать, что команда находится вблизи опасной зоны.

Все прогнозы на Бундеслигу

«Козлам» матчи со «Штутгартом» откровенно не удаются. В пяти последних матчах команда не выиграла ни разу, уступив трижды.

«Штутгарт»

Эта команда ныне находится на своем месте. Текущее 10 место с 26 очками — вполне показательная картина, явно говорящая в сторону того, что швабы являются середняком Бундеслиги.

«Штутгарт» в минувшем туре дома потерял очки. Швабы не сумели дожать «Герту», в итоге удовлетворившись ничейным результатом (1:1).

У швабов далеко не самая надежная оборона (35 пропущенных мячей), зато атакует команда вполне уверенно (38 голов). Так что нужно срочно улучшать игру в обороне.

В этом матче гости явно планируют разжиться очками. Тем более, нужно отдать долг за домашнюю ничью в первом круге чемпионата (1:1).

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Штутгарт» за 2.16, на ничью за 3.82, а на «Кельн» — за 3.30

Хозяева борются за выживание, и будут решительно настроены взять, как минимум, один балл.

«Штутгарт» чередует успешные поединки с блеклыми, но против представителя низов турнирной таблицы наверняка будут действовать с позиции силы.

Гости по качеству игры превосходят соперника, к тому же демонстрируют довольно высокую результативность. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.73