«Антверпен»
«Антверпен» начал выступления в Лиге Европы с группового раунда. В нем коллектив доказал неслучайность своего прогресса в прошлом году, заняв второе место в квартете.
Команда заняла второе место в группе J, уступив победу в ней «Тоттенхэму». Ниже бельгийцев финишировали «Лудогорец» и ЛАСК.
На этой стадии клуб дважды победил болгарского соперника, а также по разу — английских и австрийских оппонентов. От двух последних зафиксированы и поражения.
В шести предыдущих матчах во всех турнирах «Антверпен» потерпел одно поражение и один раз сыграл вничью. Тем не менее, в двух предыдущих поединках он не выиграл.
«Рейнджерс»
«Рейнджерс» более чем успешно выступает в Лиге Европы нынешнего сезона. Команда не только вышла в плей-офф, но и сделала это с первого места.
В своем квартете шотландцы были лучшими. Им удалось обойти считавшуюся фаворитом «Бенфику», а также познаньский «Лех» и «Стандард».
На этой стадии подопечные Стивена Джеррарда ни разу не проиграли. Им удалось по два раза обыграть польских и бельгийских соперников, тогда как с португальцами зафиксированы ничьи.
На сегодня глазвегианцы не знают поражений 12 поединков кряду во всех турнирах. При этом по ходу данной серии только дважды они сыграли вничью.
Прогноз и ставка
Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,95.
Успех хозяев поля оценивается в 3,80, тогда как ничья — в 3,50.
Наши прогноз и ставка — «Рейнджерс» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,30.