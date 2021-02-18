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    Продолжит ли «Рейнджерс» свой путь в Лиге Европы?

    «Антверпен» — «Рейнджерс». Прогноз, ставка (к. 2.30) на футбол, Лигу Европы 18 февраля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Антверпен» — «Рейнджерс»
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    Команда Джеррарда не проигрывает 12 матчей
    «Антверпен» сыграет на своем поле с «Рейнджерс» в рамках первого матча 1/16 финала Лиги Европы. Матч пройдет 18 февраля, начало — в 23:00 мск. «Антверпен» — «Рейнджерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. 1/16 финала 18 Февраля 2021 года
    Антверпен
  • Лига Европы. 1/16 финала
    •  Антверпен 23:00 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс
  • Лига Европы. 1/16 финала
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    Коэффициенты на матч
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  • 3.60
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  • 3.70
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  • 2.02
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    «Антверпен»

    «Антверпен» начал выступления в Лиге Европы с группового раунда. В нем коллектив доказал неслучайность своего прогресса в прошлом году, заняв второе место в квартете.

    Команда заняла второе место в группе J, уступив победу в ней «Тоттенхэму». Ниже бельгийцев финишировали «Лудогорец» и ЛАСК.

    На этой стадии клуб дважды победил болгарского соперника, а также по разу — английских и австрийских оппонентов. От двух последних зафиксированы и поражения.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    В шести предыдущих матчах во всех турнирах «Антверпен» потерпел одно поражение и один раз сыграл вничью. Тем не менее, в двух предыдущих поединках он не выиграл.

    «Рейнджерс»

    «Рейнджерс» более чем успешно выступает в Лиге Европы нынешнего сезона. Команда не только вышла в плей-офф, но и сделала это с первого места.

    В своем квартете шотландцы были лучшими. Им удалось обойти считавшуюся фаворитом «Бенфику», а также познаньский «Лех» и «Стандард».

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    • На этой стадии подопечные Стивена Джеррарда ни разу не проиграли. Им удалось по два раза обыграть польских и бельгийских соперников, тогда как с португальцами зафиксированы ничьи.

    На сегодня глазвегианцы не знают поражений 12 поединков кряду во всех турнирах. При этом по ходу данной серии только дважды они сыграли вничью.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,95.

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    Успех хозяев поля оценивается в 3,80, тогда как ничья — в 3,50.

    Наши прогноз и ставка — «Рейнджерс» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,30.

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    Прогноз и ставка на матч «Антверпен» — «Рейнджерс» 18.02.2021 в 23:00. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 2.30.
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