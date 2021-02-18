«Антверпен» сыграет на своем поле с «Рейнджерс» в рамках первого матча 1/16 финала Лиги Европы. Матч пройдет 18 февраля, начало — в 23:00 мск. «Антверпен» — «Рейнджерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Антверпен»

«Антверпен» начал выступления в Лиге Европы с группового раунда. В нем коллектив доказал неслучайность своего прогресса в прошлом году, заняв второе место в квартете.

Команда заняла второе место в группе J, уступив победу в ней «Тоттенхэму». Ниже бельгийцев финишировали «Лудогорец» и ЛАСК.

На этой стадии клуб дважды победил болгарского соперника, а также по разу — английских и австрийских оппонентов. От двух последних зафиксированы и поражения.

Все прогнозы на Лигу Европы

В шести предыдущих матчах во всех турнирах «Антверпен» потерпел одно поражение и один раз сыграл вничью. Тем не менее, в двух предыдущих поединках он не выиграл.

«Рейнджерс»

«Рейнджерс» более чем успешно выступает в Лиге Европы нынешнего сезона. Команда не только вышла в плей-офф, но и сделала это с первого места.

В своем квартете шотландцы были лучшими. Им удалось обойти считавшуюся фаворитом «Бенфику», а также познаньский «Лех» и «Стандард».

На этой стадии подопечные Стивена Джеррарда ни разу не проиграли. Им удалось по два раза обыграть польских и бельгийских соперников, тогда как с португальцами зафиксированы ничьи.

На сегодня глазвегианцы не знают поражений 12 поединков кряду во всех турнирах. При этом по ходу данной серии только дважды они сыграли вничью.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,95.

Успех хозяев поля оценивается в 3,80, тогда как ничья — в 3,50.

Наши прогноз и ставка — «Рейнджерс» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,30.