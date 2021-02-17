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    «Драконы» вновь неудачно сыграют с туринцами?

    «Порту» — «Ювентус». Прогноз, ставка (к. 2.00) на футбол, Лига чемпионов, 17 февраля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Порту» — «Ювентус»
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    Альваро Мората
    В среду, 17 февраля, в первом матче 1/8 финала португальский «Порту» на своем стадионе «Драгау» сыграет с туринским «Ювентусом». Поединок начнется в 23:00 по мск. «Порту» — «Ювентус»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала 17 Февраля 2021 года
    Порту
  • Порту, Португалия
    •  Порту 23:00 Ювентус Ювентус
  • Турин
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 4.25
  • X
  • 3.32
  • 2
  • 2.04
  • Ставка!
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    «Порту»

    «Порту» на групповом этапе ЛЧ в одной компании с «Ман Сити», «Олимпиакосом» и «Марселем» стал вторым, набрав 13 очков в шести матчах, выиграв четыре раза при одной ничей и фиаско.

    Единственное поражение состоялась на выезде от «Сити» со счетом 1:3, с англичанами «драконы» дома расписали мировую (0:0), а у других противников неизменно выигрывали с общим счетом 9:0.

    Непосредственно перед этой встречей «сине-белые» не смогли переиграть на своем поле «Боавишту» (2:2) в чемпионате Португалии. Эта ничья стала для них четвертой подряд с учетом всех турниров.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    В турнирной таблице внутреннего первенства «Порту» по итогам 19 туров находится с 41 очком на втором месте, отставая от лидирующего «Спортинга» на семь баллов, а третью строку опережает лишь на пункт.

    «Ювентус»

    В групповой стадии Лиге чемпионов «Ювентус» занял первое место в квартете с «Барселоной», «Ференцварошем» и киевским «Динамо», выиграв пять встреч при одном поражении.

    Эту неудачу туринцы потерпели на своей арене от каталонцев, проиграв 0:2, но на выезде они взяли реванш 3:0, т.с. обойдя «Барсу» в турнирной таблице на финише группового этапа ЛЧ.

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    • Четыре другие встречи главного еврокубка «черно-белые» выиграли с общим счетом 11:2. К данному поединку они подходят после выездного фиаско от «Наполи» (0:1) в рамках Серии А.

    Этим поражение «Юве» прервал свою 7-матчевую беспроигрышную серию, в которой было шесть викторий. В турнирной таблице чемпионата Италии коллектив Пирло идет на четвертом месте, уступая восемь очков лидеру, а пятую строку опережает лишь на два балла.

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    • В рамках ЛЧ эти клубы провели между собой четыре поединка, и где преимущество на стороне «старой синьоры», которая выиграли три встречи при одном ничейном результате, разница мячей 6:1 в пользу итальянцев.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Ювентуса» предлагают — 2.07.

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    На викторию «Порту» дают — 4.34, ничья оценена — в 3.30.

    Ожидаем, что матч против «Ювентуса» не удастся «Порту» даже на своей арене, учитывая неважную форму португальцев. Прогнозируем, в данном поединке викторию гостей. Наша ставка — П2.

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