Дортмундская «Боруссия» встретится с «Хоффенхаймом» в рамках 21-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 13 февраля на «Сигнал Идуна Парк», начало — в 17:30 мск. «Боруссия» Д — «Хоффенхайм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Боруссия» Д

В середине января дортмундцы на своем поле поделили очки с «Майнцем» (1:1), после чего на выезде уступили «Байеру» (1:2).

Дерби с менхенгладбахской «Боруссией» завершилось гостевым поражением со счетом 2:4, а домашний матч с «Аугсбургом» «Горняки» выиграли со счетом 3:1.

В последних матчах «Боруссия» в рамках Кубка Германии дома обыграла «Падерборн» (3:1), а затем в рамках Бундеслиги уступила «ФРайбургу» (1:2) в гостях.

Все прогнозы на Бундеслигу

После 20 туров Бундеслиги «Боруссия» с 32 очками на 6-м месте. Разница мячей 39-29, 14 голов забил Эрлинг Холанд.

«Хоффенхайм»

Сине-белые в начале января крупно проиграли «Шальке» (0:4) на выезде, после чего на своем поле разошлись миром с «Арминией» (0:0).

Гостевой матч с «Гертой» в Берлине завершился крупной победой со счетом 3:0, как и домашний матч с «Кельном».

Январь «Хоффенхайм» завершил выездным разгромом от «Баварии» со счетом 1:4, а февраль начал поражением от «Айнтрахта» (1:3) на своем поле.

После 20 туров «Хоффенхайм» с 22 очками на 12-м месте. Разница мячей 30-37, Андрей Крамарич забил 13 мячей.

Прогноз и ставки

На победу «Боруссии» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.49, на ничью в основное время — 5.0, а на победу «Хоффенхайма» — 5.60.

В первом круге «Боруссия» победила на выезде со счетом 1:0. В прошлом сезоне дортмундцы проиграли на выезде 1:2 и дома 0:4. В Дортмунде «Хоффенхайм» проиграл 3 из последних 5 матчей и раз победил.

«Боруссия» в последних матчах провально играет на выезде, но удачно действует дома, прогнозируем, что дортмундцы не проиграют дома.

Матч будет результативным. Интересен вариант для ставок «обе забьют» за 1.48 и ТМ 3,5 за 1.91.