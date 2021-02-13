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    Увезет ли «Хоффенхайм» очки из Дортмунда?

    «Боруссия» Д — «Хоффенхайм». Прогноз и ставка (к. 2.02) на чемпионат Германии по футболу 13 февраля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Боруссия» Д — «Хоффенхайм»
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    «Хоффенхайм»
    Дортмундская «Боруссия» встретится с «Хоффенхаймом» в рамках 21-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 13 февраля на «Сигнал Идуна Парк», начало — в 17:30 мск. «Боруссия» Д — «Хоффенхайм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 13 Февраля 2021 года
    Боруссия Д
  • Дортмунд
    •  Боруссия Д 17:30 Хоффенхайм Хоффенхайм
  • Хоффенхайм
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    Коэффициенты на матч
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  • 4.20
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  • Ставка!
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    «Боруссия» Д

    В середине января дортмундцы на своем поле поделили очки с «Майнцем» (1:1), после чего на выезде уступили «Байеру» (1:2).

    Дерби с менхенгладбахской «Боруссией» завершилось гостевым поражением со счетом 2:4, а домашний матч с «Аугсбургом» «Горняки» выиграли со счетом 3:1.

    В последних матчах «Боруссия» в рамках Кубка Германии дома обыграла «Падерборн» (3:1), а затем в рамках Бундеслиги уступила «ФРайбургу» (1:2) в гостях.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    После 20 туров Бундеслиги «Боруссия» с 32 очками на 6-м месте. Разница мячей 39-29, 14 голов забил Эрлинг Холанд.

    «Хоффенхайм»

    Сине-белые в начале января крупно проиграли «Шальке» (0:4) на выезде, после чего на своем поле разошлись миром с «Арминией» (0:0).

    Гостевой матч с «Гертой» в Берлине завершился крупной победой со счетом 3:0, как и домашний матч с «Кельном».

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  • 10/02/2021

    • Январь «Хоффенхайм» завершил выездным разгромом от «Баварии» со счетом 1:4, а февраль начал поражением от «Айнтрахта» (1:3) на своем поле.

    После 20 туров «Хоффенхайм» с 22 очками на 12-м месте. Разница мячей 30-37, Андрей Крамарич забил 13 мячей.

    Прогноз и ставки

    На победу «Боруссии» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.49, на ничью в основное время — 5.0, а на победу «Хоффенхайма» — 5.60.

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    В первом круге «Боруссия» победила на выезде со счетом 1:0. В прошлом сезоне дортмундцы проиграли на выезде 1:2 и дома 0:4. В Дортмунде «Хоффенхайм» проиграл 3 из последних 5 матчей и раз победил.

    «Боруссия» в последних матчах провально играет на выезде, но удачно действует дома, прогнозируем, что дортмундцы не проиграют дома.

    Матч будет результативным. Интересен вариант для ставок «обе забьют» за 1.48 и ТМ 3,5 за 1.91.

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