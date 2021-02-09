«Ротерхэм» сыграет на своем поле с «Кардифф Сити» в рамках 23 тура чемпионата Англии. Матч пройдет 9 февраля, начало — в 22:00 мск. «Ротерхэм» — «Кардифф Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ротерхэм»

«Ротерхэм» в нынешнем сезоне обитает в районе подвала турнирной таблицы Чемпионшип. Сейчас команда занимает вполне подобающее 20 место.

Команда относительно неплохо атакует — 32 гола в 26 матчах. При этом и пропускает многовато — 36 мячей.

В минувшем туре «Ротерхэм» добыл важнейшие три очка. На выезде команда сумела одолеть «Престон» (1:2), чем несколько улучшила свое турнирное положение.

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В этом поединке хозяева могут рассчитывать на практически полную кадровую обойму. Не сыграют только травмированные Джо Мэтток и Кирэн Садлиер.

«Кардифф Сити»

«Кардифф Сити» в минувшем туре сумел добиться победы. На выезде команда одолела «Бристоль Сити», забив в ворота соперника два безответных мяча.

Сейчас команда занимает 14 место в турнирной таблице с 34 очками в активе. Правда, атака «Кардифф Сити» явно не блещет: забито только 35 мячей в 27 встречах.

Этот клуб в нынешнем сезоне вряд ли намного изменит свое турнирное положение. Вылет команде не грозит, но и существенного подъема ожидать не приходится.

Отношения с «Ротерхэмом» у «Кардифф Сити» можно охарактеризовать, как довольно сложные. Из 5 последних поединков команда выиграла дважды при двух поражениях.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Кардифф Сити» за 2.64, на ничью за 3.24, а на «Ротерхэм» — за 2.84

«Ротерхэм» крайне нестабилен, но явно горит желанием отдалиться от опасной зоны.

«Кардифф Сити» уже в трех последних матчах не проигрывает, и наверняка постарается продлить успешную серию.

Обе команды не лучшим образом обороняются, так что наверняка кто-то пропустит гол еще до перерыва. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 0.75 с коэффициентом 1.68