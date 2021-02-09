ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Челси» на один балл отстает от зоны Лиги чемпионов«Челси» прибавляет в солидности при Тухеле АлиссонНе день Алиссона. Разгром на «Энфилде» завершил защиту титула «Ливерпулем» Фрагмент матчаВремя Де Хеа прошло. «Юнайтед» сделал подарок «Сити»
  • 08:38
    • Карацев с победы стартовал на Открытом чемпионате Австралии-2021
  • 07:27
    • Касаткина обыграла Бултер вышла во второй круг Australian Open
  • 07:14
    • «Тампа-Бэй» обыграла «Канзас-Сити» в Супербоуле
  • 07:00
    • Павлюченкова проиграла на старте Australian Open
  • 21:26
    • «Манчестер Сити» разгромил «Ливерпуль» на «Энфилде»
  • 01:03
    • «Барселона» вырвала победу у «Бетиса»
  • 00:56
    • ПСЖ обыграл «Марсель», но остался на третьем месте
    Все новости спорта

    «Ротерхэм» с «Кардифф Сити» быстро откроют счет

    «Ротерхэм» — «Кардифф Сити». Прогноз и ставка (к. 1.68) на футбольный матч Чемпионшипа 9 февраля 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Чемпионшип Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Ротерхэм Прогнозы на Кардифф Сити
    «Ротерхэм» — «Кардифф Сити»: прогноз и ставка
    Леандро Бакуна
    «Ротерхэм» сыграет на своем поле с «Кардифф Сити» в рамках 23 тура чемпионата Англии. Матч пройдет 9 февраля, начало — в 22:00 мск. «Ротерхэм» — «Кардифф Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Ротерхэм»

    «Ротерхэм» в нынешнем сезоне обитает в районе подвала турнирной таблицы Чемпионшип. Сейчас команда занимает вполне подобающее 20 место.

    Команда относительно неплохо атакует — 32 гола в 26 матчах. При этом и пропускает многовато — 36 мячей.

    В минувшем туре «Ротерхэм» добыл важнейшие три очка. На выезде команда сумела одолеть «Престон» (1:2), чем несколько улучшила свое турнирное положение.

    Все прогнозы на футбол

    В этом поединке хозяева могут рассчитывать на практически полную кадровую обойму. Не сыграют только травмированные Джо Мэтток и Кирэн Садлиер.

    «Кардифф Сити»

    «Кардифф Сити» в минувшем туре сумел добиться победы. На выезде команда одолела «Бристоль Сити», забив в ворота соперника два безответных мяча.

    Сейчас команда занимает 14 место в турнирной таблице с 34 очками в активе. Правда, атака «Кардифф Сити» явно не блещет: забито только 35 мячей в 27 встречах.

  • Время Де Хеа прошло. «Юнайтед» сделал подарок «Сити»
  • «Красные дьяволы» на последней минуте упустили победу над «Эвертоном»
  • Вчера

    • Этот клуб в нынешнем сезоне вряд ли намного изменит свое турнирное положение. Вылет команде не грозит, но и существенного подъема ожидать не приходится.

    Отношения с «Ротерхэмом» у «Кардифф Сити» можно охарактеризовать, как довольно сложные. Из 5 последних поединков команда выиграла дважды при двух поражениях.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Кардифф Сити» за 2.64, на ничью за 3.24, а на «Ротерхэм» — за 2.84

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 25$ЗабратьБонус на пополнениеparimatch

    «Ротерхэм» крайне нестабилен, но явно горит желанием отдалиться от опасной зоны.

    «Кардифф Сити» уже в трех последних матчах не проигрывает, и наверняка постарается продлить успешную серию.

    Обе команды не лучшим образом обороняются, так что наверняка кто-то пропустит гол еще до перерыва. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 0.75 с коэффициентом 1.68

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 25$ЗабратьБонус на пополнениеparimatch
    Ещё прогнозы на спорт
    1.80
  • Прогноз на матч Джокович — Шарди
  • Теннис
  • Сегодня в 12:30
    •  1.71
  • Прогноз на матч Фаренсе — Морейренси
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Аль-Ахли — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Бенфика — Фамаликан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Маритиму — Санта-Клара
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Атлетико — Сельта
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Лидс — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Луго — Эспаньол
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.03
  • Экспресс дня 8 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Ботафого — Гремио
  • Футбол
  • Завтра в 02:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Рублев — Ханфманн
  • Теннис
  • Завтра в 04:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Даллас — Миннесота
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Поспишил — Медведев
  • Теннис
  • Завтра в 05:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Хачанов — Вукич
  • Теннис
  • Завтра в 06:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Александр Кокорин
  • Итальянская премьера. Невыразительный дебют Кокорина в «Фиорентине»
    • 02:23 06/02/2021     Будущее Месси остается неопределенным
  • Как утечка контракта повлияет на будущее Месси и «Барселоны»
    • 07:30 03/02/2021     Роберто Фирмино
  • Дорогостоящий провал. «Ливерпуль» проиграл и почти прекратил борьбу за титул
    • 17:48 04/02/2021
    «Ротерхэм» — «Кардифф Сити»: прогноз и ставка на матч 09.02.2021 в 22:00. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 1.68.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры