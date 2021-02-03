В среду, 3 февраля, «Метц» на своей арене примет «Монпелье» в 23-м туре французской Лиги 1. Стартовый свисток будет дан в 21:00 по мск. «Метц» — «Монпелье»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Метц»

«Метц» с 34 набранными очками находится на шестом месте в турнирной таблице Лиги 1, уступая два балла еврокубковой зоне, но сыграл на матч больше.

За девять последних туров «мессинцы» потерпели только одно поражение и одержали пять побед при двух мировых, пропустив за весь этот период всего только шесть голов.

Два из них «темно-бордовые» пропустили в минувшем туре первенства, одолев по-волевому на выезде «Брест» со счетом 4:2, а перед этим они дома одолели «Нант» — 2:0. Сейчас у команды 3-матчевая победная серия.

Календарь и таблица Лиги 1

11 домашних игр текущего чемпионата Франции принесли «Метцу» пять викторий, три мировых результата и столько же поражений, разница мячей составляет в них — 14:10.

«Монпелье»

После того, как в середине декабря «Монпелье» в гостях обыграл «Ланс»(3:2), затем коллектив не побеждал, проиграв шесть встреч при двух мировых исходах.

На прошлых выходных «паладины» на своей арене уступили 1:2 «Лансу», что стало их третьим фиаско подряд. Ранее они были разгромлены в Париже ПСЖ со счетом 0:4 и повергнуты на своей территории «Монако» — 2:3.

Длительная серия неудач отбросила коллектив на 11 место в турнирной таблице французской Лиги 1, с отставанием аж на восемь пунктов от еврокубковой зоны.

В гостях «Монпелье» в этом сезоне играет чуть лучше, чем дома, набрав 15 очков из 28. Команда добыла четыре виктории при трех мировых и таком же количестве поражений, разница мячей — 14:16.

В первом круге «Метц» победил на поле «Монпелье» со счетом 2:0, а минувшим летом в товарняке эти клубы сыграли вничью — 1:1.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам. На победу «Метца» предлагают — 2.73.

На викторию «Монпелье» дают — 2.91, ничья оценена — в 3.26.

«Паладины» хотя и находятся в игровом кризисе, однако регулярно забивают. Прогнозируем, что и на этот раз «Монпелье» сможет отличиться, впрочем, как и пропустит. Наша ставка — обе забьют: да.