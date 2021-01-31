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    «Городские» продлят бесславную серию «славных»?

    «Хетафе» — «Алавес». Прогноз и ставка (к. 2.00) на футбол, чемпионат Испании, 31 января 2021 года

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    «Хетафе» — «Алавес»: прогноз и ставка
    Хайме Мата
    В воскресенье, 31 января, в 21-м туре испанской Примеры «Хетафе» на своем стадионе «Колозеум Альфонсо Перес» сразится с «Алавесом». Поединок начнется в 16:00 по мск. «Хетафе» — «Алавес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 31 Января 2021 года
    Хетафе
  • Хетафе
    •  Хетафе 16:00 Алавес Алавес
  • Витория
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.90
  • X
  • 3.25
  • 2
  • 4.60
  • Ставка!
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    «Хетафе»

    В минувшем туре первенства «Хетафе» опозорился в Бильбао, разгромно проиграв местному «Атлетику» со счетом 1:5, сыграв первый тайм 1:1 еще при не забитом пенальти.

    Перед этим «городские» поочередно обыграли аутсайдеров чемпионата — дома «Уэску» (1:0) и в гостях «Эльче» (3:1). Правда, до этого они имели 4-матчевую безвыигрышную серию, где трижды уступили.

    В турнирной таблице Примеры коллектив из пригорода Мадрида разместился на 13 месте, имея в своем активе 23 очка, что всего лишь на четыре больше, чем у ближайшей команды из зоны вылета.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Домашняя статистика «Хетефе» в текущем первенстве выглядит следующим образом: четыре виктории, четыре фиаско и два мировых исхода, разница мячей составляет 9:8.

    «Алавес»

    В рамках Ла Лиги «Алевес» не может победить в последних пяти проведенных встречах. Начал он эту серию с выездной мировой против «Осасуны», сыграв 1:1.

    После этого «славные» только проигрывали. Так на выезде они были повержены «Кадисом» (1:3), а на своей территории уступили «Атлетико», «Севильи» (по 1:2) и мадридскому «Реалу» (1:4) в минувшем туре.

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    • Эта неудачная серия отбросила коллектив из Витории в зону вылета. Сейчас он находится на 18 позиции, отставая от безопасной 17 строки всего лишь на одно очко.

    Вне родных стен в текущем чемпионате Испании «Алавес» добился двух выигрышей, столько же раз сыграл вничью и потерпел пять фиаско, разница забитых и пропущенных в этих играх составляет 9:14.

    В первом круге эти команды расписали мировую (0:0), в минувшем сезоне обе их игры победителя не выявили — 0:0 и 1:1.

    Прогноз

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Хетафе» предлагают — 2.00.

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    На викторию «Алавеса» дают — 4.64, ничья оценена — в 3.36.

    Так как «Алавес» переживает сейчас явный спад, и в четырех предыдущих встречах терпел поражения, то в этом матче ставим на викторию хозяев, которые дома с командами из низов зачастую побеждают.

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