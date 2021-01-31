В воскресенье, 31 января, в 21-м туре испанской Примеры «Хетафе» на своем стадионе «Колозеум Альфонсо Перес» сразится с «Алавесом». Поединок начнется в 16:00 по мск. «Хетафе» — «Алавес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Хетафе»

В минувшем туре первенства «Хетафе» опозорился в Бильбао, разгромно проиграв местному «Атлетику» со счетом 1:5, сыграв первый тайм 1:1 еще при не забитом пенальти.

Перед этим «городские» поочередно обыграли аутсайдеров чемпионата — дома «Уэску» (1:0) и в гостях «Эльче» (3:1). Правда, до этого они имели 4-матчевую безвыигрышную серию, где трижды уступили.

В турнирной таблице Примеры коллектив из пригорода Мадрида разместился на 13 месте, имея в своем активе 23 очка, что всего лишь на четыре больше, чем у ближайшей команды из зоны вылета.

Календарь и таблица испанской Примеры

Домашняя статистика «Хетефе» в текущем первенстве выглядит следующим образом: четыре виктории, четыре фиаско и два мировых исхода, разница мячей составляет 9:8.

«Алавес»

В рамках Ла Лиги «Алевес» не может победить в последних пяти проведенных встречах. Начал он эту серию с выездной мировой против «Осасуны», сыграв 1:1.

После этого «славные» только проигрывали. Так на выезде они были повержены «Кадисом» (1:3), а на своей территории уступили «Атлетико», «Севильи» (по 1:2) и мадридскому «Реалу» (1:4) в минувшем туре.

Эта неудачная серия отбросила коллектив из Витории в зону вылета. Сейчас он находится на 18 позиции, отставая от безопасной 17 строки всего лишь на одно очко.

Вне родных стен в текущем чемпионате Испании «Алавес» добился двух выигрышей, столько же раз сыграл вничью и потерпел пять фиаско, разница забитых и пропущенных в этих играх составляет 9:14.

В первом круге эти команды расписали мировую (0:0), в минувшем сезоне обе их игры победителя не выявили — 0:0 и 1:1.

Прогноз

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Хетафе» предлагают — 2.00.

На викторию «Алавеса» дают — 4.64, ничья оценена — в 3.36.

Так как «Алавес» переживает сейчас явный спад, и в четырех предыдущих встречах терпел поражения, то в этом матче ставим на викторию хозяев, которые дома с командами из низов зачастую побеждают.