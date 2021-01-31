В 20-м туре Серии А «Кальяри» будет принимать «Сассуоло». Матч пройдет в Кальяри 31 января. Начало — в 17:00 мск. «Кальяри» — «Сассуоло»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кальяри»

Сардинийцы находятся на 18 строчке с 14 очками. Гости находятся в зоне вылета — с неудачами в этом сезоне «Кальяри» очень крепко дружит.

Островитяне проиграли 11 матчей из 18 сыгранных. Это второй показатель в лиге. К этой игре коллектив походит с семью фиаско подряд.

Предыдущая победа датирована 25 ноября против «Вероны» (2:1). Но сразу отметим, что соперники были не из легких.

Все прогнозы на Серию А

Команда проиграла «Милану» (0:2), «Аталанте» (1:3) в Кубке Италии, «Роме» (2:3), «Наполи» (1:4), «Беневенто» (1:2), «Фиорентине» (0:1) и «Дженоа» (0:1).

«Сассуоло»

«Сассуоло» в минувшем туре потерпел поражение от «Лацио» (1:2). В позапрошлом матче клуб расписал мировую с «Пармой» (1:1).

Сейчас коллектив занимает девятое место с 30 очками в активе. В общем, у него есть шансы подняться в зону еврокубков.

«Сассуоло» не столь мощно атакует (32 гола), да и обороняется не столь надежно (27 пропущенных мячей). Но даже с такими средними показателями команда всегда опасна.

Таким образом, серия без побед команды составляет четыре поединка кряду при трех поражениях и одной ничьей.

Прогноз

Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,30.

Успех хозяев поля оценивается в 3,10, тогда как ничья — в 3,30.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,30.