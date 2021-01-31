«Кальяри»
Сардинийцы находятся на 18 строчке с 14 очками. Гости находятся в зоне вылета — с неудачами в этом сезоне «Кальяри» очень крепко дружит.
Островитяне проиграли 11 матчей из 18 сыгранных. Это второй показатель в лиге. К этой игре коллектив походит с семью фиаско подряд.
Предыдущая победа датирована 25 ноября против «Вероны» (2:1). Но сразу отметим, что соперники были не из легких.
Команда проиграла «Милану» (0:2), «Аталанте» (1:3) в Кубке Италии, «Роме» (2:3), «Наполи» (1:4), «Беневенто» (1:2), «Фиорентине» (0:1) и «Дженоа» (0:1).
«Сассуоло»
«Сассуоло» в минувшем туре потерпел поражение от «Лацио» (1:2). В позапрошлом матче клуб расписал мировую с «Пармой» (1:1).
Сейчас коллектив занимает девятое место с 30 очками в активе. В общем, у него есть шансы подняться в зону еврокубков.
«Сассуоло» не столь мощно атакует (32 гола), да и обороняется не столь надежно (27 пропущенных мячей). Но даже с такими средними показателями команда всегда опасна.
Таким образом, серия без побед команды составляет четыре поединка кряду при трех поражениях и одной ничьей.
Прогноз
Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,30.
Успех хозяев поля оценивается в 3,10, тогда как ничья — в 3,30.
Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,30.