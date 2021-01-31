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    Выберется ли «Кальяри» из зоны вылета?

    «Кальяри» — «Сассуоло». Прогноз и ставка (к. 2.30) на матч чемпионата Италии по футболу 31 января 2021 года

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    «Кальяри» — «Сассуоло»: прогноз и ставка
    «Сассуоло» идет на девятом месте
    В 20-м туре Серии А «Кальяри» будет принимать «Сассуоло». Матч пройдет в Кальяри 31 января. Начало — в 17:00 мск. «Кальяри» — «Сассуоло»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 31 Января 2021 года
    Кальяри
  • Кальяри
    •  Кальяри 17:00 Сассуоло Сассуоло
  • Сассуоло
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.15
  • X
  • 3.35
  • 2
  • 2.30
  • Ставка!
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    «Кальяри»

    Сардинийцы находятся на 18 строчке с 14 очками. Гости находятся в зоне вылета — с неудачами в этом сезоне «Кальяри» очень крепко дружит.

    Островитяне проиграли 11 матчей из 18 сыгранных. Это второй показатель в лиге. К этой игре коллектив походит с семью фиаско подряд.

    Предыдущая победа датирована 25 ноября против «Вероны» (2:1). Но сразу отметим, что соперники были не из легких.

    Все прогнозы на Серию А

    Команда проиграла «Милану» (0:2), «Аталанте» (1:3) в Кубке Италии, «Роме» (2:3), «Наполи» (1:4), «Беневенто» (1:2), «Фиорентине» (0:1) и «Дженоа» (0:1).

    «Сассуоло»

    «Сассуоло» в минувшем туре потерпел поражение от «Лацио» (1:2). В позапрошлом матче клуб расписал мировую с «Пармой» (1:1).

    Сейчас коллектив занимает девятое место с 30 очками в активе. В общем, у него есть шансы подняться в зону еврокубков.

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  • 27/01/2021

    • «Сассуоло» не столь мощно атакует (32 гола), да и обороняется не столь надежно (27 пропущенных мячей). Но даже с такими средними показателями команда всегда опасна.

    Таким образом, серия без побед команды составляет четыре поединка кряду при трех поражениях и одной ничьей.

    Прогноз

    Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,30.

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    Успех хозяев поля оценивается в 3,10, тогда как ничья — в 3,30.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,30.

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