«Севилья» сыграет на своем поле с «Валенсия» в рамках 1/8 финала Кубка Испании. Матч пройдет 27 января, начало — в 21:00 мск. «Севилья» — «Валенсия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Севилья»

«Севилья» нынешний сезон проводит не так ярко, как хотелось бы. Правда, ситуация пошла на улучшение, что подтверждает последняя победа над «Кадисом» (3:0).

Нынешнее 4 место видится неплохим стартапом для подъема еще выше. Тем более, состав у севильцев весьма крепкий.

В Кубке Испании у команды также имеются амбиции. И они вполне могут быть реализованы. Правда, в предыдущем раунде «Севилья» лишь с трудом прошла «Леганес» (0:1).

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Матчи с левантийцами для команды всегда проходят непросто. Между тем, в 5 последних матчах севильцы добыли две победы при одном поражении и двух паритетах.

«Валенсия»

«Валенсия» в нынешнем чемпионате Испании ни на что серьезное не претендует. Нынешнее 14 место тянет на провал.

Мало того, от зоны вылета гандикап крайне незначительный — 2 очка. К тому же в минувшем туре «Валенсия» уступила лидеру «Атлетико» (3:1).

В этом матче тренерский штаб «Валенсии» вполне может пойти на кадровые эксперименты. Подобное решение исходит из необходимости сосредоточиться на чемпионате.

Гости наверняка дадут бой на «Рамон Санчес Писхуан». Однако «Валенсия» вряд ли сможет пройти ершистый севильский барьер.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Севилью» за 1.70, на ничью за 3.94, а на «Валенсию» — за 5.40

Хозяева ставят перед собой максимальные задачи, и вполне могут преуспеть в Кубке.

«Валенсия» наверняка сконцентрируется чемпионате, и вряд ли будет очень сильно упираться в этом матче.

Хозяева и классом повыше, и дома играют успешно. Наши прогноз и ставка — Победа «Севильи» с коэффициентом 1.70