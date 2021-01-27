«Бернли» сыграет на своем поле с «Астон Виллой» в рамках 20 тура чемпионата Англии. Матч пройдет 27 января, начало — в 21:00 мск. «Бернли» — «Астон Вилла»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бернли»

«Бернли» в нынешнем сезоне надеется сохранить прописку в АПЛ. Пока команда занимает 15 место из 20 участников.

Вот только с атакой у команды творится что-то несуразное. В 18 матчах «Бернли» удалось лишь 10 раз поразить ворота соперников.

Даже при относительно надежных тылах (22 пропущенных мяча) команда никак не может подняться выше. Правда, голы потихоньку начали приходить: в Кубке Англии «Бернли» на выезде обыграл «Фулхэм» (0:3).

Все прогнозы на АПЛ

С «Астон Виллой» «Бернли» исторически играет с переменным успехом. 5 последних свиданий завершились обменом победами при трех паритетах.

«Астон Вилла»

«Астон Вилла» в минувшем туре переиграла «Ньюкасл» (2:0). Теперь Джек Грилиш и компания занимают 8 место в турнирной таблице.

«Вилланы» довольно неплохо атакуют — 31 гол в 17 матчах. Оборона тоже смотрится монолитно и надежно: 18 пропущенных мячей.

Нынешняя диспозиция для бирмингемцев вполне благоприятная. Попасть в пятерку сильнейших — отнюдь не утопическая мечта для «вилланов».

В этом матче гости намерены взять три очка. Пора отдавать долг за сухую домашнюю ничью в первом круге нынешнего чемпионата.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Астон Виллу» за 2.17, на ничью за 3.62, а на «Бернли» — за 3.40

«Бернли» катастрофически неуверенно атакует, и в этом матче ситуация не изменится.

«Астон Вилла» в последних матчах добывает позитивный для себя результат, и наверняка будет активно действовать в атаке.

Бирмингемцы борются за попадание в еврокубки, так что от них стоит ожидать активности в атаке. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.96