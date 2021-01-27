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    «Вилланы» обеспечат результативность

    «Бернли» — «Астон Вилла». Прогноз и ставка (к. 1.96) на АПЛ 27 января 2021 года

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    «Бернли» — «Астон Вилла»: прогноз и ставка
    Джек Грилиш
    «Бернли» сыграет на своем поле с «Астон Виллой» в рамках 20 тура чемпионата Англии. Матч пройдет 27 января, начало — в 21:00 мск. «Бернли» — «Астон Вилла»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Бернли»

    «Бернли» в нынешнем сезоне надеется сохранить прописку в АПЛ. Пока команда занимает 15 место из 20 участников.

    Вот только с атакой у команды творится что-то несуразное. В 18 матчах «Бернли» удалось лишь 10 раз поразить ворота соперников.

    Даже при относительно надежных тылах (22 пропущенных мяча) команда никак не может подняться выше. Правда, голы потихоньку начали приходить: в Кубке Англии «Бернли» на выезде обыграл «Фулхэм» (0:3).

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    С «Астон Виллой» «Бернли» исторически играет с переменным успехом. 5 последних свиданий завершились обменом победами при трех паритетах.

    «Астон Вилла»

    «Астон Вилла» в минувшем туре переиграла «Ньюкасл» (2:0). Теперь Джек Грилиш и компания занимают 8 место в турнирной таблице.

    «Вилланы» довольно неплохо атакуют — 31 гол в 17 матчах. Оборона тоже смотрится монолитно и надежно: 18 пропущенных мячей.

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  • 23/01/2021

    • Нынешняя диспозиция для бирмингемцев вполне благоприятная. Попасть в пятерку сильнейших — отнюдь не утопическая мечта для «вилланов».

    В этом матче гости намерены взять три очка. Пора отдавать долг за сухую домашнюю ничью в первом круге нынешнего чемпионата.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Астон Виллу» за 2.17, на ничью за 3.62, а на «Бернли» — за 3.40

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    «Бернли» катастрофически неуверенно атакует, и в этом матче ситуация не изменится.

    «Астон Вилла» в последних матчах добывает позитивный для себя результат, и наверняка будет активно действовать в атаке.

    Бирмингемцы борются за попадание в еврокубки, так что от них стоит ожидать активности в атаке. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.96

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