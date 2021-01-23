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    «Интер» продолжит побеждать?

    «Удинезе» — «Интер». Прогноз и ставка (к. 1.60) на футбол, Серия А 23 января 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Удинезе» — «Интер»
    Ашраф Хакими
    «Удинезе» сыграет на своем поле с «Интером» в рамках 19-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 23 января, начало — в 20:00 мск. «Удинезе» — «Интер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 23 Января 2021 года
    Удинезе
  • Удине
    •  Удинезе 20:00 Интер Интер
  • Милан
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 5.80
  • X
  • 4.00
  • 2
  • 1.60
  • Ставка!
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    «Удинезе»

    «Удинезе» нынешний сезон проводит в своем стиле. Команда пребывает вблизи опасной зоны, но имеет немалый опыт борьбы за выживание.

    Фриуланцы никому за здорово живешь очки не отдают. Но нынешнее 15 место с 17 очками в активе — явно не лучший результат.

    Минувший свой поединок удинцы провели довольно качественно. Ничья с «Аталантой» (1:1) может считаться успехом.

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    «Интер» для фриуланцев — явно неудобный соперник. В 5 последних матчах «Удинезе» сумел взять только одно очко.

    «Интер»

    «Интер» в минувшем туре показал свою истинную силу. Миланцы дома не оставили шансов «Ювентусу» (2:0).

    Отставание от лидера «Милана» составляет 3 очка. Между тем, именно «Интер» видится фаворитом чемпионата.

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    • У Антонио Конте блестящая команда. Забить может кто угодно, да и линия атаки продолжает действовать мощно и напористо.

    В 18 матчах «интеристи» наколотили 45 мячей. Вероятно, миланцы будут активны в атаке и в этом поединке.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Интер» за 1.60, на ничью за 4.00, а на «Удинезе» — за 5.80

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    Хозяева намерены дай бой одному из претендентов на Скудетто.

    «Интер» демонстрирует интересный атакующий футбол, и будет стараться непременно победить.

    Гости снимают скальп за скальпом, вот и в этом матче рассчитывают на три очка. Наши прогноз и ставка — Победа «Интера» с коэффициентом 1.60

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