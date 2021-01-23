«Удинезе»
«Удинезе» нынешний сезон проводит в своем стиле. Команда пребывает вблизи опасной зоны, но имеет немалый опыт борьбы за выживание.
Фриуланцы никому за здорово живешь очки не отдают. Но нынешнее 15 место с 17 очками в активе — явно не лучший результат.
Минувший свой поединок удинцы провели довольно качественно. Ничья с «Аталантой» (1:1) может считаться успехом.
«Интер» для фриуланцев — явно неудобный соперник. В 5 последних матчах «Удинезе» сумел взять только одно очко.
«Интер»
«Интер» в минувшем туре показал свою истинную силу. Миланцы дома не оставили шансов «Ювентусу» (2:0).
Отставание от лидера «Милана» составляет 3 очка. Между тем, именно «Интер» видится фаворитом чемпионата.
У Антонио Конте блестящая команда. Забить может кто угодно, да и линия атаки продолжает действовать мощно и напористо.
В 18 матчах «интеристи» наколотили 45 мячей. Вероятно, миланцы будут активны в атаке и в этом поединке.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Интер» за 1.60, на ничью за 4.00, а на «Удинезе» — за 5.80
Хозяева намерены дай бой одному из претендентов на Скудетто.
«Интер» демонстрирует интересный атакующий футбол, и будет стараться непременно победить.
Гости снимают скальп за скальпом, вот и в этом матче рассчитывают на три очка. Наши прогноз и ставка — Победа «Интера» с коэффициентом 1.60