«Боруссия» М — «Боруссия» Д. Прогноз и ставка (к. 2.50) на чемпионат Германии 22 января 2021 года

Дортмундская «Боруссия» сыграет в Менхеншладбахе с местной «Боруссией» в рамках 18-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 22 января, начало — в 22:30 мск. «Боруссия» М — «Боруссия» Д: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Боруссия» М

«Боруссия» из Менхенгладбаха шикарно начала 2021-й, благодаря чему поднялась в турнирной таблице на седьмое место.

Главным успехом Гладбаха на данный момент можно считать победу над «Баварией». Команда Марко Розе не просто отыгралась со счетом 0:2, а сделала его 3:2 в свою пользу.

В прошлом туре «Боруссия» выиграла на своем поле у «Вердера» — всего лишь 1:0, но главное, что три очка в кармане.

Календарь и таблица Бундеслиги

Кроме того, Гладбах одержал победу над «Арминией» и сыграл вничью со «Штутгартом». В итоге — 10 очков в четырех турах.

В текущем сезоне Бундеслиги Гладбах потерпел лишь одно домашнее поражение.

«Боруссия» Д

Тем временем Дортмунд находится на четвертой строчке. С одной стороны, это можно рассматривать, как провал, а с другой — это очень даже неплохо, учитывая, сколько раз команда проигрывала в текущем чемпионате.

В 17-ти турах у «Боруссии» — шесть поражений. Больше, чем у любой другой команды из первой десятки. Для сравнения, у Гладбаха в два раза меньше проигрышей. «Айнтрахт» и «Унион Бернлин» до сих пор лишь дважды проигрывали. Дортмунду с его возможностями в каком-то смысле должно быть стыдно.

Хотя новый год команда Эдина Терзича начала довольно неплохо. В первых числах января «Боруссия» обыграла «Вольфсбург», после чего уверенно разобралась с «Лейпцигом».

Но после этого уже в который раз в этом сезоне что-то пошло не так. В прошлую субботу Дортмунд сыграл вничью с «Майнцем» — с худшей командой лиги. А во вторник «Боруссия» проиграла «Байера». Про чемпионский титул в этом году можно забыть.

Прогноз и ставка

На Менхенгладбах в этом матче можно поставить за 3.26, ничью букмекеры предлагают за 3.78, а победу Дортмунда — за 2.32.

Есть, конечно, статистика, которая напоминает, что победная серия Дортмунда в матчах с менхенгладбахской «Боруссией» составляет уже 12 (!) матчей. Ну это прям клиент для Дортмунда.

И все-таки будем, в первую очередь, отталкиваться от текущей ситуации. А прямо сейчас игра гостей совсем не внушает доверия, слишком уж все нестабильно.

Поэтому ставка самая банальная — на обе забьют + тотал больше 3,5 за 2.50.

Или же ставка на тотал второго тайма больше 1,5 за 1.77. Дортмунд, кстати, в этом сезоне значительную часть своих мячей забил как раз после перерыва.