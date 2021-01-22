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    Порадуют ли две «Боруссии» результативным футболом?

    «Боруссия» М — «Боруссия» Д. Прогноз и ставка (к. 2.50) на чемпионат Германии 22 января 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Боруссия» М — «Боруссия» Д
    В 17-ти турах у «Боруссии» Дортмунд — шесть поражений
    Дортмундская «Боруссия» сыграет в Менхеншладбахе с местной «Боруссией» в рамках 18-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 22 января, начало — в 22:30 мск. «Боруссия» М — «Боруссия» Д: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 22 Января 2021 года
    Боруссия М
  • Мёнхенгладбах
    •  Боруссия М 22:30 Боруссия Д Боруссия Д
  • Дортмунд
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.15
  • X
  • 3.60
  • 2
  • 2.20
  • Ставка!
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    «Боруссия» М

    «Боруссия» из Менхенгладбаха шикарно начала 2021-й, благодаря чему поднялась в турнирной таблице на седьмое место.

    Главным успехом Гладбаха на данный момент можно считать победу над «Баварией». Команда Марко Розе не просто отыгралась со счетом 0:2, а сделала его 3:2 в свою пользу.

    В прошлом туре «Боруссия» выиграла на своем поле у «Вердера» — всего лишь 1:0, но главное, что три очка в кармане.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    Кроме того, Гладбах одержал победу над «Арминией» и сыграл вничью со «Штутгартом». В итоге — 10 очков в четырех турах.

    В текущем сезоне Бундеслиги Гладбах потерпел лишь одно домашнее поражение.

    «Боруссия» Д

    Тем временем Дортмунд находится на четвертой строчке. С одной стороны, это можно рассматривать, как провал, а с другой — это очень даже неплохо, учитывая, сколько раз команда проигрывала в текущем чемпионате.

    В 17-ти турах у «Боруссии» — шесть поражений. Больше, чем у любой другой команды из первой десятки. Для сравнения, у Гладбаха в два раза меньше проигрышей. «Айнтрахт» и «Унион Бернлин» до сих пор лишь дважды проигрывали. Дортмунду с его возможностями в каком-то смысле должно быть стыдно.

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    • Хотя новый год команда Эдина Терзича начала довольно неплохо. В первых числах января «Боруссия» обыграла «Вольфсбург», после чего уверенно разобралась с «Лейпцигом».

    Но после этого уже в который раз в этом сезоне что-то пошло не так. В прошлую субботу Дортмунд сыграл вничью с «Майнцем» — с худшей командой лиги. А во вторник «Боруссия» проиграла «Байера». Про чемпионский титул в этом году можно забыть.

    Прогноз и ставка

    На Менхенгладбах в этом матче можно поставить за 3.26, ничью букмекеры предлагают за 3.78, а победу Дортмунда — за 2.32.

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    Есть, конечно, статистика, которая напоминает, что победная серия Дортмунда в матчах с менхенгладбахской «Боруссией» составляет уже 12 (!) матчей. Ну это прям клиент для Дортмунда.

    И все-таки будем, в первую очередь, отталкиваться от текущей ситуации. А прямо сейчас игра гостей совсем не внушает доверия, слишком уж все нестабильно.

    Поэтому ставка самая банальная — на обе забьют + тотал больше 3,5 за 2.50.

    Или же ставка на тотал второго тайма больше 1,5 за 1.77. Дортмунд, кстати, в этом сезоне значительную часть своих мячей забил как раз после перерыва.

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