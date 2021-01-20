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    Приблизится ли «Брентфорд» к вершине Чемпионшипа?

    «Брентфорд» — «Лутон Таун». Прогноз и ставка (к. 2.04) на матч английского Чемпионшипа 20 января 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Брентфорд» — «Лутон Таун»
    Футболисты «Брентфорда»
    В среду, 20 января, «Брентфорд» на своем поле примет «Лутон Таун» в рамках 25-го тура Чемпионшипа. Встреча, которая пройдет на арене «Брентфорд Коммьюнити», начнется в 22:00 по московскому времени. «Брентфорд» — «Лутон Таун»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Брентфорд»

    «Брентфорд» занимает четвертое место в турнирной таблице Чемпионшипа, имея на своем счету 41 очко.

    «Пчелы» одержали 11 побед, восемь раз сыграли вничью и потерпели три поражения в 22 сыгранных турах.

    В трех последних матчах подопечные Томаса Франка обыграли «Рединг» (3:1), «Кардифф Сити» (3:2) и «Борнмут» (2:1).

    Также «Брентфорд» вылетел из Кубка лиги, проиграв «Тоттенхэму» (0:2). При этом он вышел в 1/16 финала Кубка Англии, победив «Мидлсбро» (2:1).

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    После травм у «пчел» восстанавливаются Шендон Баптист и Кристиан Нергор.

    «Лутон Сити»

    «Лутон Таун» расположился на 12-й строчке в турнирной таблице Чемпионшипа с 33 набранными баллами.

    На счету «шляпников» девять побед, шесть ничьих и девять поражений в 24 сыгранных турах.

    В январских матчах команда Натана Джонса уступила «Куинз Парк Рейнджерс» (0:2) и одолела «Борнмут» (1:0).

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    • Кроме того, «Лутон» вышел в 1/16 финала Кубка Англии, переиграв «Рединг» (1:0).

    Среди травмированных у «шляпников» значатся Мартин Крэйни и Юнан О'Кейн.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Брентфорда» — 1.57, победа «Лутон Сити» — 6.60, ничья — 3.80.

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    «Пчелы» пребывают в отличной форме и могут претендовать даже на прямой выход в Премьер-лигу, учитывая тот факт, что у них есть две игры в запасе.

    Всю минувшую неделю подопечные Томаса Франка отдыхали, тогда как «Лутон» провел сразу две изнурительные встречи, и это, как нам кажется серьезно повлияет на результат.

    Ожидаем от отдохнувших хозяев победы с разницей хотя бы в пару мячей. Наш прогноз и ставка — «победа "Брентфорда" с форой -1» за 2.04.

    Альтернативный вариант — «индивидуальный тотал "Брентфорда" больше 1,5». Эта ставка принимается с коэффициентом 1.80.

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