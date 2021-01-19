«Блэкберн Роверс» — «Суонси». Прогноз и ставка (к. 1.57) на Чемпионшип 19 января 2021 года

«Блэкберн Роверс» сыграет на своем поле с «Суонси» в рамках 25 тура чемпионата Англии. Матч пройдет 19 января, начало — в 22:00 мск. «Блэкберн Роверс» — «Суонси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Блэкберн Роверс»

«Блэкберн Роверс» все никак не может включиться в борьбу за выход в плей-офф. Иногда у команды проскакивают интересные матчи, но стабильности нет.

Минувший тур сие только подтвердил. В домашней встрече со «Сток Сити» «бродяги» с трудом спасли ничью (1:1).

До этого команда умудрилась еще и вылететь из Кубка Англии. На стадии 1/32 финала турнира «Блэкберн Роверс» не смог преодолеть барьер в виде скромного «Донкастера» (0:1).

Все прогнозы на АПЛ

С «Суонси» команда играет не так удачно, как хотелось бы. В 5 последних матчах актив «Блэкберн Роверс» составляют лишь три ничьи. Пора менять традицию!

«Суонси»

«Суонси» сейчас находится в дуэте лидеров Чемпионшип. Правда, отрыв от ближайшего конкурента за прямую путевку в АПЛ довольно весомый — четыре зачетных балла.

Достижение команды — сверхнадежные тылы. «Лебеди» пропускают в свои ворота крайне редко, но и атакуют скромно — разница мячей 29:13.

В минувшем туре валлийцы на выезде добыли очередную викторию, причем снова оставили свои ворота в неприкосновенности. Крепкий «Барнсли» был обыгран со счетом 0:2.

Разумеется, и в этом поединке «лебеди» планируют разжиться очками. С такой надежной обороной сие выглядит вполне реальным.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Блэкберн Роверс» за 2.40, на ничью за 3.27, а на «Суонси» — за 3.03

«Блэкберн Роверс» шикарно атакует, но нападение на сей раз упрется в сверхнадежные тылы валлийцев.

«Суонси» почти безгрешен в обороне, и на сей раз постарается разжиться, как минимум, ничьей.

Гости борются за возвращение в АПЛ, а надежная оборона станет прекрасным подспорьем в этом поединке. Наши прогноз и ставка — Победа «Суонси» или ничья с коэффициентом 1.57