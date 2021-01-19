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    «Лебеди» летят за очками

    «Блэкберн Роверс» — «Суонси». Прогноз и ставка (к. 1.57) на Чемпионшип 19 января 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Блэкберн Роверс» — «Суонси»
    Адам Армстронг
    «Блэкберн Роверс» сыграет на своем поле с «Суонси» в рамках 25 тура чемпионата Англии. Матч пройдет 19 января, начало — в 22:00 мск. «Блэкберн Роверс» — «Суонси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 19 Января 2021 года
    Блэкберн Роверс
  • Англия. Чемпионшип
    •  Блэкберн Роверс 22:00 Суонси Суонси
  • Суонси
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    Коэффициенты на матч
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    «Блэкберн Роверс»

    «Блэкберн Роверс» все никак не может включиться в борьбу за выход в плей-офф. Иногда у команды проскакивают интересные матчи, но стабильности нет.

    Минувший тур сие только подтвердил. В домашней встрече со «Сток Сити» «бродяги» с трудом спасли ничью (1:1).

    До этого команда умудрилась еще и вылететь из Кубка Англии. На стадии 1/32 финала турнира «Блэкберн Роверс» не смог преодолеть барьер в виде скромного «Донкастера» (0:1).

    Все прогнозы на АПЛ

    С «Суонси» команда играет не так удачно, как хотелось бы. В 5 последних матчах актив «Блэкберн Роверс» составляют лишь три ничьи. Пора менять традицию!

    «Суонси»

    «Суонси» сейчас находится в дуэте лидеров Чемпионшип. Правда, отрыв от ближайшего конкурента за прямую путевку в АПЛ довольно весомый — четыре зачетных балла.

    Достижение команды — сверхнадежные тылы. «Лебеди» пропускают в свои ворота крайне редко, но и атакуют скромно — разница мячей 29:13.

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    • В минувшем туре валлийцы на выезде добыли очередную викторию, причем снова оставили свои ворота в неприкосновенности. Крепкий «Барнсли» был обыгран со счетом 0:2.

    Разумеется, и в этом поединке «лебеди» планируют разжиться очками. С такой надежной обороной сие выглядит вполне реальным.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Блэкберн Роверс» за 2.40, на ничью за 3.27, а на «Суонси» — за 3.03

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    «Блэкберн Роверс» шикарно атакует, но нападение на сей раз упрется в сверхнадежные тылы валлийцев.

    «Суонси» почти безгрешен в обороне, и на сей раз постарается разжиться, как минимум, ничьей.

    Гости борются за возвращение в АПЛ, а надежная оборона станет прекрасным подспорьем в этом поединке. Наши прогноз и ставка — Победа «Суонси» или ничья с коэффициентом 1.57

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