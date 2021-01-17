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    Сможет ли «Ренн» набрать очки в Бресте?

    «Брест» — «Ренн». Прогноз (к. 2.11) и ставки на чемпионат Франции 17 января 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Брест» — «Ренн»
    Беспроигрышная серия «Ренна» составляет шесть матчей
    «Ренн» сыграет на выезде с «Брестом» в рамках 20-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 17 января, начало — в 15:00 мск. «Брест» — «Ренн»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 17 Января 2021 года
    Брест
  • Франция. Лига 1
    •  Брест 15:00 Ренн Ренн
  • Ренн
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    Коэффициенты на матч
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  • 3.30
  • X
  • 3.55
  • 2
  • 2.15
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    «Брест»

    «Брест» после 19-ти сыгранных матчей находится в таблице Лиги 1 на 11-м месте. И уже сейчас можно с уверенностью говорить, что свою главную задачу команда практически выполнила — за прописку в элитном дивизионе на следующий сезон можно не переживать.

    «Брест» очень мощно провел отрезок с начала ноября по середину декабря, когда в шести матчах набрал 13 очков. Благодаря этому рывку команде Оливье Далль’Ольо и удалось закрепиться в середине таблицы.

    2021-й «Брест» начал с домашней победы над «Ниццей» (2:0), но после этого проиграл на выезде «Пари Сен-Жермен» (0:3). Впрочем, в Париже скромный клуб все равно выглядел достойно.

    Все прогнозы на Лигу 1

    А теперь самое главное: в девяти домашних матчах «Брест» одержал шесть побед и потерпел лишь два поражения.

    «Ренн»

    Тем временем «Ренн» занимает пятое место и по-прежнему является одним из главных участников гонки за путевку в Лигу чемпионов.

    В конце осени «Ренн» заметно поплыл, с трудом выдерживая непривычно насыщенный для себя график. Команду тогда изрядно измотали матчи группового этапа Лиги чемпионов, но сейчас уже все в порядке.

    Беспроигрышная серия «Ренна» в чемпионате составляет уже шесть матчей. После четырех побед кряду команда Жюльена Стефана сыграла вничью с «Нимом» и «Лионом».

    При этот результат встречи с «Лионом» можно даже назвать обидным. «Ренн» вел 2:0, но в итоге позволил сопернику отыграться.

    Удивительно, но в текущем сезоне «Ренн» проиграл лишь в одном гостевом матче Лиги 1. Это была игра с «Пари Сен-Жермен».

    Прогноз и ставка

    На «Брест» можно поставить за 3.24, ничью букмекеры предлагают за 3.65, а победу «Ренна» — за 2.19.

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    Шансы 50 на 50, это очевидно, о фаворитах и аутсайдерах здесь не может быть и речи.

    Так что это тот случай, когда надо сделать ставку на обе забьют за 1.68 — и не заморачиваться.

    Можно еще попробовать вариант со ставкой на обе забьют + тотал больше 2,5 за 2.11.

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