«Бенфика» — «Тондела». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.70 на матч чемпионата Португалии 8 января 2021 года

В пятницу, 8 января, в 13-м туре чемпионата Португалии по футболу «Бенфика» на своей арене встретится с «Тонделой». Начало — в 22:00 по мск. «Бенфика» — «Тондела»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бенфика»

У «Бенфики» на счету числится 28 зачетных пункта, позволяющие коллективу находится на третьей строке в турнирной таблице, уступая второй позиции только по дополнительным показателям.

За всю турнирную дистанцию текущего первенства «орлы» девять раз побеждали, один поединок свели вничью и дважды уходили с поля поверженными, забить в этих встречах удалось 26 мяча, пропустили 13 голов.

Так в минувшем туре клуб из Лиссабона поделил очки на выезде с «Санта-Кларой», сыграв 1:1. А перед этим он выиграл четыре встречи чемпионата, где в трех из них не смог сохранить свои ворота на замке.

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На своей арене в текущем розыгрыше Примейры «Бенфика» пять раз выиграла и один поединок проиграла при разнице мячей 13:7.

«Тондела»

«Тондела» с 12 зачетными пунктами расположилась на 13 месте в турнирной таблице Примейры, но от опасной зоны коллектив оторвался всего лишь на один балл.

«Золотисто-зеленые» в этом португальском первенстве трижды побеждали, столько же игр свели вничью и шесть раз уходили с поля ни с чем, забито десять мячей, а пропущено в два раза больше.

В своей последней игре коллектив из округа Визеу смог переиграть в родных стенах соседа по турнирке «Фамаликан» со счетом 1:0. Этой викторией он прервал свою 4-матчевую безвыигрышную серию, где было три фиаско.

В этом чемпионате Португалии «Тондела» пока имеет худшую статистику в лиге, раз сыграв вничью при четырех поражениях, разница мячей составляет в этих играх — 5:13.

В прошлом сезоне эти клубы в Лиссабоне сыграли вничью (0:0), а в гостях «Бенфика» победила — 1:0.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают ощутимое предпочтение хозяевам. На победу «Бенфики» предлагают — 1.18.

На викторию «Тонделы» дают — 16.00, ничья оценена — в 7.20.

Наверняка у «Бенфики» не будут проблем с завоеванием трех пунктов. Вполне возможно, что «орлы» это сделают «всухую». Наша ставка на эту игру — «Бенфика» победит и не пропустит. 0