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    «Орлы» смогут победить без пропущенных мячей?

    «Бенфика» — «Тондела». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.70 на матч чемпионата Португалии 8 января 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Португалия Прогнозы на Бенфику
    Прогноз и ставки на «Бенфика» — «Тондела»
    Рафаэль Силва
    В пятницу, 8 января, в 13-м туре чемпионата Португалии по футболу «Бенфика» на своей арене встретится с «Тонделой». Начало — в 22:00 по мск. «Бенфика» — «Тондела»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Португалия. Примера 08 Января 2021 года
    Бенфика
  • Лиссабон
    •  Бенфика 22:00 Тондела Тондела
  • Тондела
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.18
  • X
  • 7.00
  • 2
  • 14.50
  • Ставка!
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    «Бенфика»

    У «Бенфики» на счету числится 28 зачетных пункта, позволяющие коллективу находится на третьей строке в турнирной таблице, уступая второй позиции только по дополнительным показателям.

    За всю турнирную дистанцию текущего первенства «орлы» девять раз побеждали, один поединок свели вничью и дважды уходили с поля поверженными, забить в этих встречах удалось 26 мяча, пропустили 13 голов.

    Так в минувшем туре клуб из Лиссабона поделил очки на выезде с «Санта-Кларой», сыграв 1:1. А перед этим он выиграл четыре встречи чемпионата, где в трех из них не смог сохранить свои ворота на замке.

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    На своей арене в текущем розыгрыше Примейры «Бенфика» пять раз выиграла и один поединок проиграла при разнице мячей 13:7.

    «Тондела»

    «Тондела» с 12 зачетными пунктами расположилась на 13 месте в турнирной таблице Примейры, но от опасной зоны коллектив оторвался всего лишь на один балл.

    «Золотисто-зеленые» в этом португальском первенстве трижды побеждали, столько же игр свели вничью и шесть раз уходили с поля ни с чем, забито десять мячей, а пропущено в два раза больше.

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    • В своей последней игре коллектив из округа Визеу смог переиграть в родных стенах соседа по турнирке «Фамаликан» со счетом 1:0. Этой викторией он прервал свою 4-матчевую безвыигрышную серию, где было три фиаско.

    В этом чемпионате Португалии «Тондела» пока имеет худшую статистику в лиге, раз сыграв вничью при четырех поражениях, разница мячей составляет в этих играх — 5:13.

    В прошлом сезоне эти клубы в Лиссабоне сыграли вничью (0:0), а в гостях «Бенфика» победила — 1:0.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают ощутимое предпочтение хозяевам. На победу «Бенфики» предлагают — 1.18.

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    На викторию «Тонделы» дают — 16.00, ничья оценена — в 7.20.

    Наверняка у «Бенфики» не будут проблем с завоеванием трех пунктов. Вполне возможно, что «орлы» это сделают «всухую». Наша ставка на эту игру — «Бенфика» победит и не пропустит. 0

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