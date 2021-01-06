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    «Милан» снова сможет обыграть «Ювентус»?

    «Милан» — «Ювентус». Прогноз (к. 1.79) и ставки на футбол 6 января 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Милан» — «Ювентус»
    Стефано Пиоли
    6 января состоится центральный матч 16 тура итальянской Серии А, в котором «Милан» сыграет с «Ювентусом». Поединок состоится на стадионе «Сан-Сиро» в 22:45 по мск. Прогноз на «Милан» — «Ювентус».
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    Футбол. Италия. Серия А 06 Января 2021 года
    Милан
  • Милан
    •  Милан 22:45 Ювентус Ювентус
  • Турин
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    Коэффициенты на матч
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    «Милан»

    За 15 сыгранных матчей в чемпионате этого сезона «Милан» ни разу не проиграл и остается единственной командой турнира с таким показателем.

    Набрав 37 очков, «россонери» лидируют в турнирной таблице, но отрыв от «Интера» составляет всего один пункт. Из 15 матчей команда выиграла 11.

    К данному противостоянию коллектив подходит с серией из трех побед — «Беневенто» 2:0, «Лацио» 3:2 и «Сассуоло» 2:1. При этом отметим, что «дьяволы» пропускали в 4 из 5 выступлений.

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    Сандро Тонали получил дисквалификацию, а Ибрагимович восстанавливается. Это все весомые потери для хозяев.

    «Ювентус»

    «Бьянконери» идут на 5 строчке с 27 очками. Недавно они потерпели первое поражение в нынешнем сезоне Серии А. Его нанесла «Фиорентина» (0:3).

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    • Помимо этого за три последних тура «Ювентус» отличился разгромными победами над «Удинезе» со счетом 4:1 и «Пармой» со результатом 4:0. Еще стоит отметить ничью с «Аталантой» (1:1).

    Единственное поражение в сезоне портит «Юве» статистику, поскольку команда оставалась непобежденной в 13 из 14 поединков. Также отметим, что подопечные Пирло пропустили всего 14 голов, а это один из лучших результатов турнира.

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    Алекс Сандро выбыл с позитивным тестом на коронавирус. Альваро Мората имеет повреждение и пока находится под вопросом.

    Прогноз и ставка

    Несмотря на не слишком убедительную игру «Юве» в этом сезоне, коллектив является фаворитом за 2.41, тогда как на «Милан» букмекеры дают 3.10. Ничья оценивается коэффициентом 3.35.

    Последняя встреча закончилась очень результативно. В июле «Милан» победил со счетом 4:2. Обе команды не скупились на пропущенные в прошлых турах, поэтому мы ставим на тотал больше 2.5 за 1.79.

    Также хотели бы рискнуть и поставить на победу «Милана» за 3.10. Команда Стефано Пиоли победила в трех матчах подряд, одолев не самых простых соперников и в целом очень результативна в нынешнем сезоне, имея второй показатель (34 забитых). 0

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