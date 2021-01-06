«Милан» — «Ювентус». Прогноз (к. 1.79) и ставки на футбол 6 января 2021 года

6 января состоится центральный матч 16 тура итальянской Серии А, в котором «Милан» сыграет с «Ювентусом». Поединок состоится на стадионе «Сан-Сиро» в 22:45 по мск. Прогноз на «Милан» — «Ювентус».

«Милан»

За 15 сыгранных матчей в чемпионате этого сезона «Милан» ни разу не проиграл и остается единственной командой турнира с таким показателем.

Набрав 37 очков, «россонери» лидируют в турнирной таблице, но отрыв от «Интера» составляет всего один пункт. Из 15 матчей команда выиграла 11.

К данному противостоянию коллектив подходит с серией из трех побед — «Беневенто» 2:0, «Лацио» 3:2 и «Сассуоло» 2:1. При этом отметим, что «дьяволы» пропускали в 4 из 5 выступлений.

Все прогнозы на Серию А

Сандро Тонали получил дисквалификацию, а Ибрагимович восстанавливается. Это все весомые потери для хозяев.

«Ювентус»

«Бьянконери» идут на 5 строчке с 27 очками. Недавно они потерпели первое поражение в нынешнем сезоне Серии А. Его нанесла «Фиорентина» (0:3).

Помимо этого за три последних тура «Ювентус» отличился разгромными победами над «Удинезе» со счетом 4:1 и «Пармой» со результатом 4:0. Еще стоит отметить ничью с «Аталантой» (1:1).

Единственное поражение в сезоне портит «Юве» статистику, поскольку команда оставалась непобежденной в 13 из 14 поединков. Также отметим, что подопечные Пирло пропустили всего 14 голов, а это один из лучших результатов турнира.

Алекс Сандро выбыл с позитивным тестом на коронавирус. Альваро Мората имеет повреждение и пока находится под вопросом.

Прогноз и ставка

Несмотря на не слишком убедительную игру «Юве» в этом сезоне, коллектив является фаворитом за 2.41, тогда как на «Милан» букмекеры дают 3.10. Ничья оценивается коэффициентом 3.35.

Последняя встреча закончилась очень результативно. В июле «Милан» победил со счетом 4:2. Обе команды не скупились на пропущенные в прошлых турах, поэтому мы ставим на тотал больше 2.5 за 1.79.

Также хотели бы рискнуть и поставить на победу «Милана» за 3.10. Команда Стефано Пиоли победила в трех матчах подряд, одолев не самых простых соперников и в целом очень результативна в нынешнем сезоне, имея второй показатель (34 забитых). 0