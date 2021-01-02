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    «Галатасарай» не заметит гостей из Антальи

    «Галатасарай» — «Антальяспор». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.57 на матч Суперлиги 2 января 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Галатасарай
    Прогноз и ставки на «Галатасарай» — «Антальяспор»
    Юнес Беланда
    «Галатасарай» сыграет на своем поле с «Антальяспором» в рамках 16-го тура чемпионата Турции. Матч пройдет 2 января, начало — в 19:00 мск. Прогноз на «Галатасарай» — «Антальяспор».
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    Футбол. Турция. Суперлига 02 Января 2021 года
    Галатасарай
  • Стамбул
    •  Галатасарай 19:00 Антальяспор Антальяспор
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    «Галатасарай»

    Стамбульский гранд наконец-то вышел в лидеры. Правда, конкуренты расположились на минимальном расстоянии.

    Минувший тур для «Галатасарая» получился весьма продуктивным. На выезде команда Фатиха Терима переиграла «Трабзонспор» (0:2).

    Вообще, по игре стамбульцы смотрятся предпочтительнее остальных представителей Суперлиги. И пусть атакует «Сарай» не ярче всех, зато обороняется образцово: только 10 пропущенных мячей в 14 матчах.

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    В отчетной встрече «Галатасараю» не помогут сразу несколько важных исполнителей. Среди них отметим травмированных Райана Бабеля, Фатиха Озтюрка и Огенекаро Этебо.

    «Антальяспор»

    «Антальяспор» в минувшем туре катастрофически провалился. Шутка ли, довольно крепкий клуб дома умудрился уступить с разгромным счетом «Хатаяспору» (0:6).

    Причем до этого анталийцы уступили еще и «Ризеспору» (2:1). Этими неудачами команда усложнила свое турнирное положение, упав на 15 место.

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    • Вывод один: бороться «Антальяспору» за выживание. Отрыв от опасной зоны составляет 5 очков, но тенденции пока не радушные.

    Неизвестно, сможет ли принять участие в этом матче форвард Адис Яхович. Македонец сейчас был бы к месту, особенно с учетом слабеньких показателей в атаке (15 мячей).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Галатасарай» за 1.40, на ничью за 4.94, а на «Антальяспор» — за 7.26.

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    Хозяева борются за чемпионский титул, и явно не допустят потери очков в матче с представителем низов турнирной таблицы.

    «Антальяспор» многовато пропускает, а с такой обороной противостоять фавориту чемпионату будет крайне непросто.

    В этой встрече сойдутся разные по классу оппоненты. Наши прогноз и ставка — Фора «Галатасарая» -1 с коэффициентом 1.57 0

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