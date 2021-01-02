«Галатасарай» — «Антальяспор». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.57 на матч Суперлиги 2 января 2021 года

«Галатасарай»
Стамбульский гранд наконец-то вышел в лидеры. Правда, конкуренты расположились на минимальном расстоянии.
Минувший тур для «Галатасарая» получился весьма продуктивным. На выезде команда Фатиха Терима переиграла «Трабзонспор» (0:2).
Вообще, по игре стамбульцы смотрятся предпочтительнее остальных представителей Суперлиги. И пусть атакует «Сарай» не ярче всех, зато обороняется образцово: только 10 пропущенных мячей в 14 матчах.
В отчетной встрече «Галатасараю» не помогут сразу несколько важных исполнителей. Среди них отметим травмированных Райана Бабеля, Фатиха Озтюрка и Огенекаро Этебо.
«Антальяспор»
«Антальяспор» в минувшем туре катастрофически провалился. Шутка ли, довольно крепкий клуб дома умудрился уступить с разгромным счетом «Хатаяспору» (0:6).
Причем до этого анталийцы уступили еще и «Ризеспору» (2:1). Этими неудачами команда усложнила свое турнирное положение, упав на 15 место.
Вывод один: бороться «Антальяспору» за выживание. Отрыв от опасной зоны составляет 5 очков, но тенденции пока не радушные.
Неизвестно, сможет ли принять участие в этом матче форвард Адис Яхович. Македонец сейчас был бы к месту, особенно с учетом слабеньких показателей в атаке (15 мячей).
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Галатасарай» за 1.40, на ничью за 4.94, а на «Антальяспор» — за 7.26.
Хозяева борются за чемпионский титул, и явно не допустят потери очков в матче с представителем низов турнирной таблицы.
«Антальяспор» многовато пропускает, а с такой обороной противостоять фавориту чемпионату будет крайне непросто.
В этой встрече сойдутся разные по классу оппоненты. Наши прогноз и ставка — Фора «Галатасарая» -1 с коэффициентом 1.57 0