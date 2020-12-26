«Брюгге» — «Эйпен». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.84 на матч чемпионата Бельгии 26 декабря 2020 года

В субботу, 26 декабря, в рамках 19-го тура чемпионата Бельгии по футболу «Брюгге» в родных стенах примет «Эйпен». Стартовый свисток будет дан в 16:00 по мск. Прогноз на «Брюгге» — «Эйпен».

«Брюгге»

С 36 набранными очками «Брюгге» лидирует в турнирной таблице чемпионата Бельгии, однако второй «Генк» имеет на два очка меньше при одной игре в запасе.

В минувшем туре первенства «черно-синие» на своей арене потерпели фиаско от «Гента» со счетом 0:1, тем самым прервав свою 6-матчевую беспроигрышную серию, в которой было четыре выигрыша.

Так непосредственно на внутренней арене они в этом отрезке дома обыграли «Сент-Трюйден» (1:0), а также на выезде «Антверпен» (2:0) и «Мехелен» (3:0). Еще была гостевая мировая с «Мускроном» (0:0).

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В родных стенах «Брюгге» в текущем чемпионате Бельгии выступает не особо хорошо, выиграв пять встреч при трех фиаско и одной ничьей, разница забитых и пропущенных в них составляет 13:7.

«Эйпен»

«Эйпен» имеет в своей копилке 20 зачетных пунктов и идет на 12 месте в турнирной таблице, однако опасную зону опережает всего лишь на три пункта.

«Черно-белые» не знают горечи поражений на протяжении пяти последних игр первенства, выиграв за этот период две встречи при трех мировых исходах.

В своем последнем проведенном поединке они на выезде одолели одно время лидирующий в первенстве «Беерсхот» (1:0), а туром ранее сыграли дома вничью 1:1 с конкурентом за выживание «Мехеленом».

В гостях «Эйпен» в текущем чемпионате Бельгии уступил лишь раз, два матча выиграл и пять раз делил очки с оппонентами, разница мячей — 9:10.

В первом круге «Брюгге» добился крупной выездной виктории — 4:0.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают ощутимый перевес хозяевам. На победу «Брюгге» предлагают — 1.25.

На викторию «Эйпена» дают — 12.50, ничья оценена — в 6.10.

«Черно-белые» за последние пять матчей чемпионата пропустили лишь раз. Ожидаем, что в данном поединке хозяева победят всухую. Наш прогноз — «Брюгге» выиграет и не пропустит. 0