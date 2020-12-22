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    Разгромит ли «Боруссия» Д клуб из Второй Бундеслиги?

    «Айнтрахт» — «Боруссия» Д. Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч Кубка Германии 22 декабря 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Айнтрахт» — «Боруссия» Д
    Рафаэл Геррейро
    В 1/16 финала Кубка Германии «Айнтрахт» Б будет принимать «Боруссию» Д. Игра пройдет на стадионе «Айнтрахт» 22 декабря. Начало встречи — в 22:00 мск. Прогноз на «Айнтрахт» — «Боруссия» Д.

    «Айнтрахт»

    На стадии 1/32 финала Кубка Германии футбольный клуб из Брауншвейга на своем поле принимал «Герту». Тогда соперники устроили голевую перестрелку, в результате которой представители Второй Бундеслиги все же прошли дальше (5:4).

    Во втором по силе дивизионе страны «Айнтрахт» Б сейчас находится на 15 месте. За 13 матчей он заработал 12 очков. Расстояние между клубом из зоны вылета составляет всего 1 балл.

    Последняя победа «Айнтрахта» Б во всех турнирах была зафиксирована 5 декабря. В рамках десятого тура Второй Бундеслиги «львы» одержали верх над «Санкт-Паули» (2:1).

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    После этого подопечные Даниэля Майера не побеждали в течение трех поединков. В этих матчах «Айнтрахт» Б уступил «Оснабрюку» (0:2), расписал мировую с «Падерборном» (2:2) и крупно влетел «Гройтер Фюрт» (0:3).

    «Боруссия» Д

    Дортмундский коллектив в 1/32 финала Кубка встретился с «Дуйсбургом». В матче на «МСВ-Арене» гости не оставили соперникам из Третьей Лиги никаких шансов (0:5).

    В чемпионате Германии «Боруссия» Д сейчас занимает четвертое место с 22 очками, добытыми в 13 играх. От лидирующей «Баварии» «шмели» успели отстать на 8 пунктов.

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    • В Еврокубках черно-желтые решили все для себя удачно. В квартете F дортмундцы заняли первое место с 13 баллами. В последних матчах эта команда расписала мировую с «Лацио» (1:1) и одолела «Зенит» (2:1).

    А после крупного поражения от «Штутгарта» в 11-м туре Бундеслиги (1:5) у «Боруссии» Д сменился тренер. В двух последних матчах под руководством Эдина Терзича «шмели» обыграли «Вердер» (2:1) и уступили «Униону» (1:2).

    Прогноз и ставка

    Победа «Айнтрахта» Б в матче 1/16 финала Кубка Германии оценивается в 28.0, на ничью букмекеры дают коэффициент — 11.0, а на победу «Боруссии» Д — 1.08.

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    Последние результаты дортмундцев свидетельствуют об их небольшом игровом спаде. Но несмотря на это, в кубковой игре «шмели» даже не основным составом могут разбить соперников из Второй Лиги, которые бьются за спасение.

    Наши прогноз и ставка — тотал первого тайма больше 1.5 с коэффициентом 1.90. 0

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