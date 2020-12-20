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    Сможет ли «Брест» взять реванш у «Монпелье»?

    «Брест» — «Монпелье». Прогноз (к. 2.37) и ставки на чемпионат Франции 20 декабря 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Брест» — «Монпелье»
    Победная гостевая «Монпелье» составляет четыре матча
    «Брест» встретится на своем поле с «Монпелье» в рамках 16-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 20 декабря, начало — в 15:00 мск. Прогноз на «Брест» — «Монпелье».

    «Брест»

    В прошлом туре «Брест» впервые в сезоне сыграл вничью. Но этот результат вполне можно сравнить с победой — команда Оливье Далль’Ольо отобрала очки у «Лиона» (2:2).

    Впрочем, сильно удивляться этому стоит. «Брест» в 15-ти турах набрал 22 очка и занимает в таблице Лиги 1 десятое место.

    В шести предыдущих турах «Брест» одержал четыре победы и лишь однажды проиграл. Среди тех, кто уступил «Бресту», оказался даже «Лилль».

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    На своем поле «Брест» выиграл пять из семи матчей. Солидно.

    «Монпелье»

    Тем временем «Монпелье» расположился еще выше — на пятой строчке с 26 очками.

    Правда, в декабре команда Мишеля Тер-Закаряна немного сбавила обороты, проиграв два из трех предыдущих матчей. Поражение от «Пари Сен-Жермен» это абсолютно нормальная ситуация, а вот отдавать три очка «Мецу» футболисты «Монпелье» вряд ли планировали.

    С другой стороны, это Франция здесь такие результаты нельзя назвать сенсацией.

    Интересно, что на выезде «Монпелье» не проигрывал с конца августа. С тех пор было две ничьи и четыре победы.

    Прогноз и ставка

    На «Брест» в предстоящем матче можно поставить за 2.94, ничью букмекеры предлагают за 3.60, а победу «Монпелье» — за 2.37.

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    В прошлом сезоне из-за пандемии коронавируса команды успели провести только одну встрече. Игра в Монпелье завершилась победой хозяев поля со счетом 4:0. Так что «Брест» наверняка настроен на реванш.

    Другой вопрос, хватит для этого ресурсов и будет ли правильный настрой. Подобные команды очень часто после удачных матчей против топов тут же проваливают встречи с куда менее опасными соперниками.

    Ставка — все-таки на победу «Монпелье» за 2.37.

    А также ставка на тотал «Монпелье» больше 1,5 за 2.11. 0

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    «Брест» — «Монпелье». Прогноз (к. 2.37) и ставки на чемпионат Франции 20 декабря 2020 года. Прогноз на «Брест» — «Монпелье». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.37
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