«Брест» — «Монпелье». Прогноз (к. 2.37) и ставки на чемпионат Франции 20 декабря 2020 года

«Брест» встретится на своем поле с «Монпелье» в рамках 16-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 20 декабря, начало — в 15:00 мск. Прогноз на «Брест» — «Монпелье».

«Брест»

В прошлом туре «Брест» впервые в сезоне сыграл вничью. Но этот результат вполне можно сравнить с победой — команда Оливье Далль’Ольо отобрала очки у «Лиона» (2:2).

Впрочем, сильно удивляться этому стоит. «Брест» в 15-ти турах набрал 22 очка и занимает в таблице Лиги 1 десятое место.

В шести предыдущих турах «Брест» одержал четыре победы и лишь однажды проиграл. Среди тех, кто уступил «Бресту», оказался даже «Лилль».

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На своем поле «Брест» выиграл пять из семи матчей. Солидно.

«Монпелье»

Тем временем «Монпелье» расположился еще выше — на пятой строчке с 26 очками.

Правда, в декабре команда Мишеля Тер-Закаряна немного сбавила обороты, проиграв два из трех предыдущих матчей. Поражение от «Пари Сен-Жермен» это абсолютно нормальная ситуация, а вот отдавать три очка «Мецу» футболисты «Монпелье» вряд ли планировали.

С другой стороны, это Франция здесь такие результаты нельзя назвать сенсацией.

Интересно, что на выезде «Монпелье» не проигрывал с конца августа. С тех пор было две ничьи и четыре победы.

Прогноз и ставка

На «Брест» в предстоящем матче можно поставить за 2.94, ничью букмекеры предлагают за 3.60, а победу «Монпелье» — за 2.37.

В прошлом сезоне из-за пандемии коронавируса команды успели провести только одну встрече. Игра в Монпелье завершилась победой хозяев поля со счетом 4:0. Так что «Брест» наверняка настроен на реванш.

Другой вопрос, хватит для этого ресурсов и будет ли правильный настрой. Подобные команды очень часто после удачных матчей против топов тут же проваливают встречи с куда менее опасными соперниками.

Ставка — все-таки на победу «Монпелье» за 2.37.

А также ставка на тотал «Монпелье» больше 1,5 за 2.11. 0