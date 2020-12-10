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    Успешно ли сыграет «Црвена Звезда» в Чехии?

    «Слован» Л — «Црвена Звезда». Прогноз (к. 1.76) и ставки на матч футбольной Лиги Европы 10 декабря 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Слован» Л — «Црвена Звезда»
    Футболисты «Црвены Звезды»
    В четверг, 10 декабря, либерецкий «Слован» на своем поле примет «Црвену Звезду» в рамках шестого тура группового этапа Лиги Европы. Встреча группы L, которая пройдет в Чехии, начнется в 23:00 по московскому времени. Прогноз на «Слован» Л — «Црвена Звезда».

    «Слован»

    «Слован» занимает третье место в турнирной таблице группы L, имея на своем счету 6 набранных очков.

    Либерецкая команда дважды обыграла «Гент» (1:0 и 2:1), но два раза уступила «Хоффенхайму» (0:5 и 0:2) и один раз — «Црвене Звезде» (1:5).

    В турнирной таблице чемпионата Чехии «Слован» идет десятым, набрав 14 очков в девяти турах.

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    На минувших выходных подопечные Павела Хофтыха разошлись миром со «Словацко» (1:1).

    «Црвена Звезда»

    «Црвена Звезда» расположилась на второй строчке в турнирной таблице группы L с 10 набранными очками.

    Коллектив из Белграда набрал всего один балл в противостоянии с «Хоффенхаймом» (0:2 и 0:0), зато дважды обыграл «Гент» (2:1 и 2:0) и один раз — «Слован» (5:1).

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    • В чемпионате Сербии «Црвена Звезда» уверенно лидирует, опережая ближайшего соперника на 9 очков.

    Команда Деяна Станковича в прошлый уик-энд гостила у «Златибора», который обыграла со счетом 1:0.

    После травм у «Црвены Звезды» восстанавливаются Александр Катай и Мирко Иванич. На карантине находится Милан Родич.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Црвены Звезды» — 2.40, победа «Слована» — 2.90, ничья — 3.40.

    Данная игра никак не отразится на турнирном положении команд в группе L, поскольку сербская команда точно останется второй, а чешская — третьей.

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    Несмотря на это, ожидаем серьезного подхода к встрече, в которой можно неплохо заработать, добыв победу.

    «Слован» сыграет на домашней арене, но на этом его преимущества заканчиваются, ведь, как показал матч в Белграде, «Црвена Звезда» находится в другой весовой категории.

    Поскольку белградцы уверенно лидируют в национальном первенстве, они способны не экспериментировать с составом и привезти в Либерец сильнейших игроков. Исходя из этого, наш прогноз и ставка — «победа "Црвены Звезды" с форой 0» за 1.76.

    Альтернативный вариант — «гости выиграют хотя бы один тайм». Эта ставка принимается с коэффициентом 1.70. 0

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    «Слован» Л — «Црвена Звезда». Прогноз (к. 1.76) и ставки на матч футбольной Лиги Европы 10 декабря 2020 года. Прогноз на «Слован» Л — «Црвена Звезда». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.76
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