«Слован» Л — «Црвена Звезда». Прогноз (к. 1.76) и ставки на матч футбольной Лиги Европы 10 декабря 2020 года

«Слован»
«Слован» занимает третье место в турнирной таблице группы L, имея на своем счету 6 набранных очков.
Либерецкая команда дважды обыграла «Гент» (1:0 и 2:1), но два раза уступила «Хоффенхайму» (0:5 и 0:2) и один раз — «Црвене Звезде» (1:5).
В турнирной таблице чемпионата Чехии «Слован» идет десятым, набрав 14 очков в девяти турах.
На минувших выходных подопечные Павела Хофтыха разошлись миром со «Словацко» (1:1).
«Црвена Звезда»
«Црвена Звезда» расположилась на второй строчке в турнирной таблице группы L с 10 набранными очками.
Коллектив из Белграда набрал всего один балл в противостоянии с «Хоффенхаймом» (0:2 и 0:0), зато дважды обыграл «Гент» (2:1 и 2:0) и один раз — «Слован» (5:1).
В чемпионате Сербии «Црвена Звезда» уверенно лидирует, опережая ближайшего соперника на 9 очков.
Команда Деяна Станковича в прошлый уик-энд гостила у «Златибора», который обыграла со счетом 1:0.
После травм у «Црвены Звезды» восстанавливаются Александр Катай и Мирко Иванич. На карантине находится Милан Родич.
Прогноз и ставка
В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Црвены Звезды» — 2.40, победа «Слована» — 2.90, ничья — 3.40.
Данная игра никак не отразится на турнирном положении команд в группе L, поскольку сербская команда точно останется второй, а чешская — третьей.
Несмотря на это, ожидаем серьезного подхода к встрече, в которой можно неплохо заработать, добыв победу.
«Слован» сыграет на домашней арене, но на этом его преимущества заканчиваются, ведь, как показал матч в Белграде, «Црвена Звезда» находится в другой весовой категории.
Поскольку белградцы уверенно лидируют в национальном первенстве, они способны не экспериментировать с составом и привезти в Либерец сильнейших игроков. Исходя из этого, наш прогноз и ставка — «победа "Црвены Звезды" с форой 0» за 1.76.
Альтернативный вариант — «гости выиграют хотя бы один тайм». Эта ставка принимается с коэффициентом 1.70. 0