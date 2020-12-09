«Норвич Сити» — «Ноттингем Форест». Прогноз (к. 1.82) и ставки на матч Чемпионшипа 9 декабря 2020 года

В рамках 17-го тура розыгрыша первого английского дивизиона «Норвич Сити» сыграет дома с «Ноттингем Форест». Встреча, которая пройдет 9 декабря на стадионе «Карроу Роуд», начнется в 22:45 по мск. Прогноз на «Норвич Сити» — «Ноттингем Форест».

«Норвич Сити»

«Норвич Сити», покинувший по итогам прошлого сезона АПЛ, в этом розыгрыше Чемпионшипа после 16 туров лидирует в турнирной таблице, имея в своем активе 31 балл, опережая дуэт преследователей на одно очко.

«Канарейки» потерпели три неудачи в этом турнире, четыре встречи закончили мировыми результатами и девять раз праздновали виктории, разница мячей составляет 21:15.

Так за последние 12 матчей коллектив потерпел лишь одно фиаско, проиграв тур тому назад «Лутону» в гостях (1:3), а после этого в родных стенах переиграл «Шеффилд Уэнсдей» — 2:1.

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В родных стенах в текущем первенстве «Норвич» добился четырех победных результатов, трижды сыграл вничью и в одной встрече был повержен, разница мячей — 9:6.

«Ноттингем Форест»

«Ноттингем Форест» по итогам 16 игровых дней с 13 набранными очками находится на 21 месте в турнирной таблице Чемпионшипа, оторвавшись от зоны вылета всего на два балла.

За всю турнирную дистанцию «лесники» выиграли только три встречи из 16 проведенных, четыре раза делили очки с оппонентами и потерпели девять поражений, разница мячей — 9:19.

Отметим, что у команды на данный момент 5-матчевая безвыигрышная серия, в которой четыре игры были проиграны. Так в минувшем игровом дне она в гостях была бита «Редингом» — 0:2.

В гостях «Ноттингем» выиграл только раз, раз сыграл вничью и потерпел шесть фиаско, забить удалось лишь два гола при 11 пропущенных.

Последний раз эти клубы играли между собой в сезоне 2018/19. И тогда в рамках Чемпионшипа на поле Норвича была ничья (3:3), а в Ноттингеме победили «канарейки» — 2:1.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Норвича» — 1.82, победа «Ноттингема» — 4.48, ничья — 3.80.

Уж очень неуверенно «лесники» чувствуют себя в гостях. Учитывая это, рекомендуем ставить на викторию хозяев.

Наш прогноз на эту игру — П1. 0