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    «Канарейки» не ставят шанса «лесникам»?

    «Норвич Сити» — «Ноттингем Форест». Прогноз (к. 1.82) и ставки на матч Чемпионшипа 9 декабря 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Норвич Сити» — «Ноттингем Форест»
    «Норвич Сити»
    В рамках 17-го тура розыгрыша первого английского дивизиона «Норвич Сити» сыграет дома с «Ноттингем Форест». Встреча, которая пройдет 9 декабря на стадионе «Карроу Роуд», начнется в 22:45 по мск. Прогноз на «Норвич Сити» — «Ноттингем Форест».
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 09 Декабря 2020 года
    Норвич Сити
  • Норидж
    •  Норвич Сити 22:45 Ноттингем Форест Ноттингем Форест
  • Англия. Чемпионшип
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.75
  • X
  • 3.80
  • 2
  • 4.60
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    «Норвич Сити»

    «Норвич Сити», покинувший по итогам прошлого сезона АПЛ, в этом розыгрыше Чемпионшипа после 16 туров лидирует в турнирной таблице, имея в своем активе 31 балл, опережая дуэт преследователей на одно очко.

    «Канарейки» потерпели три неудачи в этом турнире, четыре встречи закончили мировыми результатами и девять раз праздновали виктории, разница мячей составляет 21:15.

    Так за последние 12 матчей коллектив потерпел лишь одно фиаско, проиграв тур тому назад «Лутону» в гостях (1:3), а после этого в родных стенах переиграл «Шеффилд Уэнсдей» — 2:1.

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    В родных стенах в текущем первенстве «Норвич» добился четырех победных результатов, трижды сыграл вничью и в одной встрече был повержен, разница мячей — 9:6.

    «Ноттингем Форест»

    «Ноттингем Форест» по итогам 16 игровых дней с 13 набранными очками находится на 21 месте в турнирной таблице Чемпионшипа, оторвавшись от зоны вылета всего на два балла.

    За всю турнирную дистанцию «лесники» выиграли только три встречи из 16 проведенных, четыре раза делили очки с оппонентами и потерпели девять поражений, разница мячей — 9:19.

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    • Отметим, что у команды на данный момент 5-матчевая безвыигрышная серия, в которой четыре игры были проиграны. Так в минувшем игровом дне она в гостях была бита «Редингом» — 0:2.

    В гостях «Ноттингем» выиграл только раз, раз сыграл вничью и потерпел шесть фиаско, забить удалось лишь два гола при 11 пропущенных.

    Последний раз эти клубы играли между собой в сезоне 2018/19. И тогда в рамках Чемпионшипа на поле Норвича была ничья (3:3), а в Ноттингеме победили «канарейки» — 2:1.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Норвича» — 1.82, победа «Ноттингема» — 4.48, ничья — 3.80.

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    Уж очень неуверенно «лесники» чувствуют себя в гостях. Учитывая это, рекомендуем ставить на викторию хозяев.

    Наш прогноз на эту игру — П1. 0

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    «Норвич Сити» — «Ноттингем Форест». Прогноз (к. 1.82) и ставки на матч Чемпионшипа 9 декабря 2020 года. Прогноз на «Норвич Сити» — «Ноттингем Форест». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.82
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