«Ренн» — «Севилья». Прогноз (к. 2.00) и ставки на матч Лиги чемпионов 8 декабря 2020 года

«Ренн» примет «Севилью» в рамках 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч состоится 8 декабря, начало — в 23:00 мск. Прогноз на «Ренн» — «Севилья».

«Ренн»

У «Ренна» в копилке также числится одно набранное очко, и французы уже лишились шансов даже на плей-офф Лиги Европы, занимая четвертое место.

Начали этот турнир бретонцы с домашней ничьей с «Краснодаром» (1:1), после чего на выезде уступили 0:1 «Севилье» и дважды терпела фиаско от «Челси» (1:2 и 0:3).

В предпоследнем, пятом туре коллектив проиграл на выезде «Краснодару» со счетом 0:1. В чемпионате Франции «Ренн» в турнирной таблице находится на девятой строке.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

В своем последнем проведенном поединке Лиги 1 он дома проиграл «Лансу» (0:1). Серия команды без побед составляет теперь уже семь поединков при шести поражениях.

«Севилья»

Испанская команда из одноименного города находится на втором месте в квартете E с 10 очками в копилке и уже обеспечила себе выход в 1/8 финала со второго места.

В первом матче с «Челси» на «Стэмфорд Бридж» соперники так и не выявили победителя (0:0). А во втором туре ЛЧ «Севилья» минимально обыграла «Ренн» (1:0).

В спаренных матчах с «Краснодаром» команде Юлена Лопетеги было непросто. В первом поединке красно-белые победили в меньшинстве (3:2), а во втором они вырвали 3 очка на 95-й минуте (2:1).

В 5-м туре «рохибланкос» потерпели разгром на своем поле от «Челси» (0:4). После поражения от «Реала» (0:1) в предыдущем матче они занимают шестую строчку в Примере.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,50.

Успех хозяев поля оценивается в 2,90, тогда как ничья — в 3,25.

Наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 2,00. 0