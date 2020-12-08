«ПСЖ» — «Истанбул Башакшехир». Прогноз (к. 2.72) и ставки на Лигу чемпионов 8 декабря 2020 года

«Пари Сен-Жермен» сыграет против «Истанбул Башакшехир» в рамках заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 8 декабря в Париже, начало — в 23:00 мск. Прогноз на «ПСЖ» — «Истанбул Башакшехир».

«ПСЖ»

«ПСЖ» — одна из трех команд группы H, в активе которых после пяти туров по девять очков. Но, в отличие от «Манчестер Юнайтед» и «Лейпцига», парижане уже одной ногой в плей-офф.

Ключевой для «ПСЖ» стала победа над «Манчестер Юнайтед». На прошлой неделе чемпион Франции выиграл на «Олд Траффорд» со счетом 3:1. Матч получился невероятно нервным, и в каком-то смысле команде Томаса Тухеля повезло. До удаления Фреда «Манчестер Юнайтед» был заметно лучше, при игре в равных составах «ПСЖ» было бы крайне сложно рассчитывать на три очка.

Кроме того, «ПСЖ» смог выиграть дома у «Лейпцига». Опять-таки, это был не самый содержательный футбол в исполнении парижан, но результата команда добилась.

«ПСЖ» перед встречей с «Истанбулом» сыграл в чемпионате Франции против «Монпелье», одержав победу со счетом 3:1.

«Истанбул Башакшехир»

Несмотря на последнее место в группе, турецкий чемпион может быть доволен своим выступлением. Рассчитывать на какой-либо другой исход в такой компании было сложно.

Несмотря на это, «Истанбулу» все-таки удалось одержать одну победу. В третьем туре стамбульский клуб сенсационно выиграл на своем поле у «Манчестер Юнайтед».

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Также можно выделить домашний матч с «Лейпцигом». В середине второго тайма «Истанбул» проигрывал 1:3, но каким-то образом сумел сравнять счет. Правда, уже в компенсированное время немцы все-таки вырвали победу, но «Башакшехир» все равно показал достойную игру.

Безвыигрышная серия «Истанбула» на данный момент составляет пять матчей, в которых команда пропустила 15 мячей.

Прогноз и ставка

Букмекеры уверены, что «ПСЖ» легко выиграет в предстоящем матче. Поставить на победу хозяев можно за 1.15, на ничью за 9.60, а на «Истанбул» — за 19.75.

В этой игре «ПСЖ» устроит даже ничья. И неважно, как завершится матч в Германии между «Лейпцигом» и «Манчестер Юнайтед».

Но, безусловно, сложно представить, что парижане будут подвергать себя риску. После побед над «Лейпцигом» и «МЮ» логично сделать то же самое и в игре с аутсайдером группы.

Ставка — победа «ПСЖ» с форой (-2,5) за 2.00. Неймар и Мбаппе наверняка постараются организовать максимально эффектную победу. Для Килиана, который в 2020 году еще ни разу не забивал в Лиге чемпионов, это и вовсе принципиальный момент.

Также можно рассмотреть ставку на победу «ПСЖ» в первом тайме с форой (-1,5) за 2.72. 0