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    Сможет ли «ПСЖ» разгромить «Истанбул Башакшехир»?

    «ПСЖ» — «Истанбул Башакшехир». Прогноз (к. 2.72) и ставки на Лигу чемпионов 8 декабря 2020 года

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    Прогноз и ставки на «ПСЖ» — «Истанбул Башакшехир»
    Неймар
    «Пари Сен-Жермен» сыграет против «Истанбул Башакшехир» в рамках заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 8 декабря в Париже, начало — в 23:00 мск. Прогноз на «ПСЖ» — «Истанбул Башакшехир».
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа H 08 Декабря 2020 года Коэффициенты на матч
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  • 1.13
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  • 20.00
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    «ПСЖ»

    «ПСЖ» — одна из трех команд группы H, в активе которых после пяти туров по девять очков. Но, в отличие от «Манчестер Юнайтед» и «Лейпцига», парижане уже одной ногой в плей-офф.

    Ключевой для «ПСЖ» стала победа над «Манчестер Юнайтед». На прошлой неделе чемпион Франции выиграл на «Олд Траффорд» со счетом 3:1. Матч получился невероятно нервным, и в каком-то смысле команде Томаса Тухеля повезло. До удаления Фреда «Манчестер Юнайтед» был заметно лучше, при игре в равных составах «ПСЖ» было бы крайне сложно рассчитывать на три очка.

    Кроме того, «ПСЖ» смог выиграть дома у «Лейпцига». Опять-таки, это был не самый содержательный футбол в исполнении парижан, но результата команда добилась.

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    • «ПСЖ» перед встречей с «Истанбулом» сыграл в чемпионате Франции против «Монпелье», одержав победу со счетом 3:1.

    «Истанбул Башакшехир»

    Несмотря на последнее место в группе, турецкий чемпион может быть доволен своим выступлением. Рассчитывать на какой-либо другой исход в такой компании было сложно.

    Несмотря на это, «Истанбулу» все-таки удалось одержать одну победу. В третьем туре стамбульский клуб сенсационно выиграл на своем поле у «Манчестер Юнайтед».

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Также можно выделить домашний матч с «Лейпцигом». В середине второго тайма «Истанбул» проигрывал 1:3, но каким-то образом сумел сравнять счет. Правда, уже в компенсированное время немцы все-таки вырвали победу, но «Башакшехир» все равно показал достойную игру.

    Безвыигрышная серия «Истанбула» на данный момент составляет пять матчей, в которых команда пропустила 15 мячей.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры уверены, что «ПСЖ» легко выиграет в предстоящем матче. Поставить на победу хозяев можно за 1.15, на ничью за 9.60, а на «Истанбул» — за 19.75.

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    В этой игре «ПСЖ» устроит даже ничья. И неважно, как завершится матч в Германии между «Лейпцигом» и «Манчестер Юнайтед».

    Но, безусловно, сложно представить, что парижане будут подвергать себя риску. После побед над «Лейпцигом» и «МЮ» логично сделать то же самое и в игре с аутсайдером группы.

    Ставка — победа «ПСЖ» с форой (-2,5) за 2.00. Неймар и Мбаппе наверняка постараются организовать максимально эффектную победу. Для Килиана, который в 2020 году еще ни разу не забивал в Лиге чемпионов, это и вовсе принципиальный момент.

    Также можно рассмотреть ставку на победу «ПСЖ» в первом тайме с форой (-1,5) за 2.72. 0

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