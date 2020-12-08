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    Матч ПСЖ — «Истанбул Башакшехир» прерван, гости покинули поле из-за скандала

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    Матч 6 тура Лиги чемпионов между ПСЖ и «Истанбул Башакшехир» был прерван из-за скандала. Футболисты гости покинули поле.

    Демба Ба, получивший дисквалификацию
    Демба Ба, получивший дисквалификацию

    Ситуация случилась не на поле, а за его пределами. Резервный арбитр Себастьян Колтеску якобы использовал расистское высказывание в адрес помощника главного тренера «Истанбула» Пьера Вебо.

    Вебо стал делать агрессивные выпады в сторону арбитра. В этом поучаствовал Демба Ба, за что получил красную карточку. Футболисты «Истанбула» в знак солидарности решили уйти в раздевалку.

    Напомним, что ПСЖ решает вопрос о выходе из группы в плей-офф Лиги чемпионов. 0

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