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    «Барселона» — «Ювентус»: Порадуют ли голами лидеры группы G?

    «Барселона» — «Ювентус». Прогноз (к. 1.78) на тоталы в матче Лиги чемпионов 8 декабря 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Барселона» — «Ювентус»
    Криштиану Роналду
    В шестом туре группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» будет принимать «Ювентус». Игра пройдет на стадионе «Камп Ноу» 8 декабря. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Барселона» — «Ювентус».
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа G 08 Декабря 2020 года
    Барселона
  • Барселона
    •  Барселона 23:00 Ювентус Ювентус
  • Турин
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.15
  • X
  • 3.80
  • 2
  • 3.40
  • Ставка!
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    «Барселона»

    Каталонская команда в таблице квартета G лидирует с отрывом от «Ювентуса» на 3 балла. За пять туров сине-гранатовые набрали максимальное количество очков — 15.

    На старте Лиги чемпионов «Барса» на «Камп Ноу» принимала «Ференцварош». На своем поле каталонцы не заметили особого сопротивления гостей (5:1). А затем в Турине «блауграна» взяла верх над «Юве» (2:0).

    Далее были стыковые матчи с «Динамо» Киев, в которых подопечные Рональда Кумана также победили (2:1; 4:0). Без потерь сине-гранатовые завершили и поединок против «Ференцварош» в пятом туре (3:0).

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    А вот в чемпионате «Барса» выдала худший старт за последние 3 десятилетия. В таблице Примеры она идет девятой с 14 очками на счету. На выходных команда Кумана влетела «Кадису» (1:2).

    «Ювентус»

    Туринская команда также давно обеспечила себе путевку в плей-офф. В своих пяти матчах «зебры» заработали 12 очков. В таблице они отстают от «Барселоны» на 3 зачетных балла.

    В первой игре Лиги чемпионов сезона 2020/21 «Ювентус» спокойно разобрался с «Динамо» Киев (2:0). А затем было единственное в ходе группового раунда поражение от «Барселоны» (0:2).

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    • В стыковых поединках с «Ференцварош» подопечные Андреа Пирло взяли максимальное количество очков (4:0; 2:1). А затем на своем поле «бьянконери» разгромили «Динамо» Киев (3:0).

    В Серии А «Ювентус» находится на четвертом месте с 20 очками в копилке. От первой строчки команда отстала на 6 баллов. В последней игре чемпионата подопечные Пирло затащили победу в туринском дерби, обыграв «Торино» (2:1).

    Прогноз и ставка

    На победу «Барселоны» в предстоящем матче букмекеры дают коэффициент 2.18, на ничью — 3.64, а на победу «Ювентуса» — 3.40.

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    В грядущем поединке решится судьба первого места. В гостях «Юве» может захотеть взять реванш за поражение в Турине.

    Но «Барса» не позволит итальянцами создать слишком много моментов у ее ворот. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 3 с коэффициентом 1.78. 0

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    «Барселона» — «Ювентус». Прогноз (к. 1.78) на тоталы в матче Лиги чемпионов 8 декабря 2020 года. Прогноз на «Барселона» — «Ювентус». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.78
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