«Шальке» — «Байер». Прогноз (к. 2.90) и ставки на чемпионат Германии 6 декабря 2020 года

В центральном матче 10-го тура чемпионата Германии «Шальке» встретится на своем поле с «Байером». Матч пройдет 6 декабря в Гельзенкирхене, начало — в 20:00 мск. Прогноз на «Шальке» — «Байер».

«Шальке»

«Шальке» расположился на последней строчке в турнирной таблице чемпионата Германии с тремя баллами.

На счету «Горняков» три ничьи и шесть поражений в девяти сыгранных турах.

В ноябрьских матчах команда Мануэля Баума поделила очки с «Майнцем» (2:2), потерпела поражения от «Вольфсбурга» (0:2) и «Боруссии» Менхенгладбах (1:4).

Все прогнозы на Бундеслигу

Таким образом, «Кобальтовые» не знают успеха три поединка кряду лишь при одной ничьей. В семи предыдущих матчах они одержали одну победу.

«Байер»

Леверкузенский клуб максимально близко подошел к лидерам Бундеслиги. За девять туров он заработал 19 очков и занимает третью строчку в таблице. Отставание от «Баварии» составляет три балла.

Последний раз «Байер» проигрывал в каком-либо турнире еще в октябре. Это была встреча в Лиге Европы со «Спартой». Тогда на выезде «Аптекари» уступили чехам минимально (0:1).

А в семи последних поединках подопечные Петера Боса выиграли шесть раз. В Бундеслиге они обыграли «Фрайбург» (4:2), «Боруссию» М (4:3) и «Арминию» (2:1).

Также в Лиге Европы клуб дважды победил «Хапоэль» Б-Ш. (4:2 и 4:1) и один раз «Ниццу» (3:2), поэтому уже вышел в 1/16 финала.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,50.

Успех хозяев поля оценивается в 6,50, тогда как ничья — в 4,40.

Наши прогноз и ставка — «Байер» выиграет, и обе команды забьют за 2,90. 0