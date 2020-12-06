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    Удержится ли «Байер» на третьем месте Бундеслиги?

    «Шальке» — «Байер». Прогноз (к. 2.90) и ставки на чемпионат Германии 6 декабря 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Шальке» — «Байер»
    «Байер» не проигрывает с октября
    В центральном матче 10-го тура чемпионата Германии «Шальке» встретится на своем поле с «Байером». Матч пройдет 6 декабря в Гельзенкирхене, начало — в 20:00 мск. Прогноз на «Шальке» — «Байер».
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    Футбол. Германия. Бундеслига 06 Декабря 2020 года
    Шальке 04
  • Гельзенкирхен
    •  Шальке 04 20:00 Байер Байер
  • Леверкузен
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 5.60
  • X
  • 4.20
  • 2
  • 1.57
  • Ставка!
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    «Шальке»

    «Шальке» расположился на последней строчке в турнирной таблице чемпионата Германии с тремя баллами.

    На счету «Горняков» три ничьи и шесть поражений в девяти сыгранных турах.

    В ноябрьских матчах команда Мануэля Баума поделила очки с «Майнцем» (2:2), потерпела поражения от «Вольфсбурга» (0:2) и «Боруссии» Менхенгладбах (1:4).

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    Таким образом, «Кобальтовые» не знают успеха три поединка кряду лишь при одной ничьей. В семи предыдущих матчах они одержали одну победу.

    «Байер»

    Леверкузенский клуб максимально близко подошел к лидерам Бундеслиги. За девять туров он заработал 19 очков и занимает третью строчку в таблице. Отставание от «Баварии» составляет три балла.

    Последний раз «Байер» проигрывал в каком-либо турнире еще в октябре. Это была встреча в Лиге Европы со «Спартой». Тогда на выезде «Аптекари» уступили чехам минимально (0:1).

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    • А в семи последних поединках подопечные Петера Боса выиграли шесть раз. В Бундеслиге они обыграли «Фрайбург» (4:2), «Боруссию» М (4:3) и «Арминию» (2:1).

    Также в Лиге Европы клуб дважды победил «Хапоэль» Б-Ш. (4:2 и 4:1) и один раз «Ниццу» (3:2), поэтому уже вышел в 1/16 финала.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,50.

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    Успех хозяев поля оценивается в 6,50, тогда как ничья — в 4,40.

    Наши прогноз и ставка — «Байер» выиграет, и обе команды забьют за 2,90. 0

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