ЦСКА — «Вольфсберг». Прогноз (к. 2.00) на тоталы матча Лиги Европы 3 декабря 2020 года

В четверг, 3 декабря, в пятом туре группового этапа Лиги Европы ЦСКА в Москве сыграет с австрийским «Вольфсбергом». Начало — в 20:55 по мск. Прогноз на ЦСКА — «Вольфсберг».

ЦСКА

ЦСКА с тремя набранными очками в группе К занимает только последнее место, однако от второй строчки отстает на два балла, поэтому имеет шансы на выход в плей-офф.

Стартовали «армейцы» в текущем розыгрыше Лиге Европы с двух мировых подряд, поделив очки с предстоящим противником (1:1) на выезде и дома с загребским «Динамо» (0:0), после чего они потерпели на выезде фиаско от «Фейеноорда» (1:3), с которым дома потом сыграли вничью 0:0.

В чемпионате России «красно-синие» находятся в лидерской тройке, но два последних матчах в первенстве они провели неудачно, расписав мировую на своем поле с «Сочи» (1:1) и уступив в гостях «Рубину» (0:1).

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Отметим, что за последние семь встреч с учетом всех турнирах, ЦСКА в шести из них играл на тотал меньше, и лишь в одной игре с их участием было забито более трех мячей.

«Вольфсберг»

«Вольфсбург» в этом квартете Лиги Европы находится на третьей позиции, имея в своей копилке четыре зачетных пункта, и также имеет шансы на плей-офф.

Начали этот турнир «волки» с домашней ничьи с предстоящим соперником (1:1), потом неожиданно в гостях разгромили «Фейеноорд» (4:1), после чего дважды уступали загребскому «Динамо»: 0:1 на выезде и 0:3 в родных стенах.

В чемпионате Австрии коллектив расположился в середине турнирной таблицы, находясь на расстоянии одного очка от топ-6, но сильно проигрывает лидеру. В трех последних поединках первенства он дважды победил при одной мировой.

За аналогичный период «Вольфсберг» в четырех поединках превышал тотал в 2,5 мяча, а в трех других встречах дважды было забито по два мяча, а еще в одной был проведен лишь один.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу ЦСКА предлагают — 1.70.

На викторию «Вольфсберга» дают — 5.65, ничья оценена — в 4.12.

Так как обоим клубам нужна только виктория, то стоит ожидать открытой игры, и поэтому количество забитых голов в данном поединке наверняка будет больше двух. 0