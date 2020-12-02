«Ференцварош» — «Барселона». Прогноз (к. 2.20) и ставки на Лигу чемпионов 2 декабря 2020 года

«Ференцварош» примет «Барселону» в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч состоится 2 декабря, начало — в 23:00 мск. Прогноз на «Ференцварош» — «Барселона».

«Ференцварош»

Футбольный клуб из Венгрии за четыре игры в Лиге чемпионов сумел заработать всего одно очко. В таблице группы G команда идет последней.

От зоны Лиги Европы она отстает по дополнительным показателям в борьбе со своим конкурентом киевским «Динамо», у которого также один балл в активе.

В четырех турах Лиги чемпионов «Ференцварош» крупно проиграл «Барселоне» на «Камп Ноу» (1:5), расписал дома мировую с украинским клубом (2:2) и дважды уступил «Ювентусу» (1:4 и 1:2).

Все прогнозы на Лигу чемпионов

В таблице Высшей лиги своего национального чемпионата команда Сергея Реброва лидирует с 26 очками, добытыми в 10 матчах. Отрыв от «МОЛ Фехервара» составляет три балла.

«Барселона»

В отличие от Примеры, в еврокубках дела у каталонского гранда складываются отлично. В четырех играх «блауграна» заработала 12 максимальных баллов и уже вышла в плей-офф.

В стартовом поединке в Лиге чемпионов «Барселона» разгромила «Ференцварош» (5:1). Далее в главном еврокубке подопечные Рональда Кумана победили «Ювентус» (2:0) в Турине.

В третьем матче в еврокубках каталонцы переиграли «Динамо» Киев (2:1). Наконец, в предыдущем туре им удалось разгромить украинскую команду (4:0) на выезде.

В чемпионате команда «Барселона» занимает седьмое место, а потенциально — четвертое. За девять матчей она заработала всего 14 очков и отстает от лидера на семь баллов.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,40.

Успех хозяев оценивается в 7,50, тогда как ничья — в 4,80.

Наши прогноз и ставка — тотал больше 3,5 голов за 2,20. 0