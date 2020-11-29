«Байер» — «Герта». Прогноз (к. 1.86) и ставки на матч Бундеслиги 29 ноября 2020 года

В девятом туре чемпионата Германии «Байер» будет принимать «Герту». Игра пройдет на «Бай Арене» 29 ноября. Начало встречи — в 17:30 мск. Прогноз на «Байер» — «Герта».

«Байер»

Леверкузенский клуб максимально близко подошел к лидерам Бундеслиги. За 8 туров он заработал 18 очков и занял третью строчку в таблице. Разрыв между «Баварией» составляет 1 балл.

Последний раз «Байер» проигрывал в каком-либо турнире еще в октябре. Это была встреча в Лиге Европы со «Спартой». Тогда на выезде «аптекари» уступили чехам минимально (0:1).

А в пяти последних поединках подопечные Петера Боса только выигрывали. В Бундеслиге «фармацевты» одержали верх над «Фрайбургом» (4:2), «Боруссией» М (4:3) и «Арминией» (2:1).

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Удачно выступил «Байер» и в двух поединках Лиги Европы. Это были стыковые матчи с «Хапоэль» Б-Ш. В Израиле леверкузенцы победили со счетом 4:2, а на «Бай Арене» и вовсе был разгром (4:1).

«Герта»

Берлинская команда пока занимает 13 строчку в турнирной таблице чемпионата. В восьми сыгранных матчах ей удалось набрать всего 7 баллов. Но от красной зоны этот клуб оторвался на 3 пункта.

В начале сезона «Герта» вылетела из 1/32 финала Кубка Германии. В Брауншвейге гости потерпели поражение от местного «Айнтрахта» (4:5).

А в стартовом туре чемпионата бело-голубые разгромили «Вердер» (4:1). Но после встречи с бременцамм команда Бруно Лаббадиа проиграла «Айнтрахту» (1:3), «Баварии» (3:4), «Штутгарту» (0:2) и «РБ Лейпцигу» (1:2).

Разбавить печальный отрезок «Герте» удалось благодаря ничьей, добытой в матче с «Вольфсбургом» (1:1). Позже клуб из Берлина раскатал «Аугсбург» (3:0) и крупно влетел «Боруссии» Д (2:5).

Прогноз и ставка

На победу «Байера» в игре 9-го тура чемпионата Германии букмекеры дают коэффициент 1.77, на ничью — 4.04, а на победу «Герты» — 4.68.

В поединке с гостями из Берлина команда Петера Боса, которая не проигрывает практически месяц, будет явным фаворитом.

Но после недавнего матча в Лиге Европы подуставшие «аптекари» не станут лишний раз взвинчивать темп поединка. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 3 с коэффициентом 1.86. 0