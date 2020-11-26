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    Распечатают ли «волки» чемпиона Хорватии?

    «Вольфсберг» — «Динамо» Загреб. Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч Лиги Европы 26 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Вольфсберг» — «Динамо» Загреб
    «Динамо» Загреб — «Вольфсберг»
    В четверг, 26 ноября, австрийский «Вольфсберг» в домашнем матче сыграет с хорватским «Динамо» в рамках 4-го тура группового этапа Лиги Европы. Игра начнется в 20:55 по мск. Прогноз на «Вольфсберг» — «Динамо» Загреб.
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    Футбол. Лига Европы. Группа K 26 Ноября 2020 года
    Вольфсберг
  • Вольфсберг
    •  Вольфсберг 20:55 Динамо З Динамо З
  • Загреб
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.30
  • X
  • 3.45
  • 2
  • 3.05
  • Ставка!
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    «Вольфсберг»

    После первого круга «Вольфсберг» с четырьмя набранными очками находится на второй строке в группе К, однако третью команду опережает лишь по дополнительным показателям.

    Стартовали австрийские волки с домашней мировой с московским ЦСКА (1:1), после чего разгромили в гостях 4:1 «Фейеноорд» и и уступили в Загребе предстоящему оппоненту — 0:1.

    На внутренней арене коллектив идет на седьмом месте, набрав в семи матчах девять очков и отстают от топ-6 на два балла при игре в запасе.

    Календарь и таблица Лиги Европы

    Накануне данной встречи «Вольфсберг» в чемпионате Австрии обыграл в гостях «Альтах» (2:0), что стало третьей виктории команды за последние четыре игры.

    «Динамо» Загреб

    Загребское «Динамо» возглавляет данный квартет, имея в своем активе после трех сыгранных матчей пять зачетных пунктов.

    Начал текущую компании чемпион Хорватии с двух ничьих по 0:0 с «Фейеноордом» дома и ЦСКА в гостях, а в третьем туре взял три очка в игре с предстоящим соперником, победив 1:0.

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  • 23/11/2020

    • На выходных «динамовцы» проиграли в чемпионате страны «Осиеку» со счетом 0:2. Этим фиаско они прервали свою 11-матчевую беспроигрышную серию, где одержали семь побед и четыре раза сыграли вничью.

    Эта неудача не особо повлияла на турнирное положение «Динамо» во внутреннем первенстве, в котором они являются лидерами.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Вольфсберг» — 2.45, победа «Динамо» — 3.00, ничья — 3.68.

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    Ожидаем, что в этом матче «динамовцы» пропустят свой первый гол на турнире, но и забить тоже должны.

    Наш прогноз и ставка на эту игру — обе забьют: да. 0

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    «Вольфсберг» — «Динамо» Загреб. Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч Лиги Европы 26 ноября 2020 года. Прогноз на «Вольфсберг» — «Динамо» Загреб. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.70
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