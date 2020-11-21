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    «Анчоусы» устоят дома в игре с «огурцами»?

    «Малага» — «Леганес». Прогноз (к. 1.63) и ставки на матч чемпионата Испании 21 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Малага» — «Леганес»
    «Малага»
    В субботу, 21 ноября, в рамках 13-го тура испанской Сегунды «Малага» на своем стадионе «Ла Росаледа» примет «Леганес». Поединок начнется в 16:00 по мск. Прогноз на «Малага» — «Леганес».
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    Футбол. Испания. Сегунда 21 Ноября 2020 года
    Малага
  • Малага
    •  Малага 16:00 Леганес Леганес
  • Леганес
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    «Малага»

    «Малага», избежавшая с большим трудом в прошлом сезоне понижения в классе, в текущем розыгрыше Сегунды с 18 очками идет восьмой, отставая от зоны плей-офф на два пункта.

    В текущем первенстве «анчоусы» пять раз праздновали победу, трижды делили очки с оппонентами и четыре раза уходили с поля ни с чем, разница мячей составляет 10:16.

    Так в прошлом туре они на выезде расписали мировую с «Понферрадиной» (1:1), а ранее состоялась гостевая виктория над «Сабеделем» (2:1), прервавшая их 3-матчевую безвыигрышную серию, где было два фиаско.

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    В текущем чемпионате «Малага» в родных стенах добилась двух викторий, дважды сыграла вничью и раз была повержена, забить удалось три гола, пропустила на мяч больше.

    «Леганес»

    «Леганес», покинувший по итогам прошлого сезона Примеру, в Сегунде на данный момент с 22 набранными очками идет на четвертом месте в турнирной таблице, отставая от второй строчки на три пункта.

    В своем последнем сыгранном поединке «огурцы» на своей территории переиграли последний «Алькоркорн» (1:0), т.с. продлив свою беспроигрышную и непропускную серию до трех встреч.

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    • В этот период «зелено-белые» расписали выездную мировую с «Альбасете» (0:0), ставшая первой для них в текущем чемпионате, а также одолели на своей арене «Мирандес» со счетом 1:0.

    Вне родных стен «Леганес» в текущем розыгрыше Сегунды выступает неудачно, выиграв лишь раз при одной мировой и трех поражениях, забив в этих играх только два гола, а пропустив в свои ворота пять мячей.

    Последние встречи этих клубов датированы сезоном 2017/18. И тогда в рамках Примеры «Леганес» дважды одолел «Малагу» (по 2:0).

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Леганеса» предлагают — 2.50.

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    На викторию «Малаги» дают — 3.32, ничья оценена — в 2.90.

    Учитывая неудачную игру «Леганеса» на выезде, в этой встрече есть смысл ставить на непроигрыш хозяев. 0

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    «Малага» — «Леганес». Прогноз (к. 1.63) и ставки на матч чемпионата Испании 21 ноября 2020 года. Прогноз на «Малага» — «Леганес». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.63
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