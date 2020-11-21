«Хиберниан» — «Селтик». Прогноз (к. 1.83) и ставки на матч чемпионата Шотландии 21 ноября 2020 года

В субботу, 21 ноября, в 15-м туре шотландской Премьер-лиги «Хиберниан» в Эдинбурге на стадионе «Истер Роуд» сыграет с «Селтиком». Встреча начнется в 18:00 по мск. Прогноз на «Хиберниан» — «Селтик».

«Хиберниан»

После 13 сыгранных матчей «Хиберниан» с 24 набранными очками идет четвертым в турнирной таблице ШПЛ, однако значительно отстает от первых двух мест.

В минувшем туре первенства клуб из Эдинбурга на выезде потерпел поражение от соседа по турнирке «Абердина» со счетом 0:2, а перед этим не проигрывал на протяжении трех игр чемпионата.

Так в этот удачный период «зелено-белые» на своей территории одолели 3:2 «Гамилтон» и в гостях 1:0 «Килмарнок», а также расписали выездную мировую 0:0 с «Росс Каунти».

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В родных стенах в текущей компании «Хиберниан» выступает пока довольно-таки неплохо, выиграв две игры при двух мировых исходах и одном фиаско, разница мячей — 7:6.

«Селтик»

«Селтик» с 29 зачетными пунктами находится на второй строке, уступая девять баллов лидирующему «Ренджерс», однако имеет две игры в запасе.

«Кельты» за всю турнирную дистанцию текущего первенства потерпели лишь одно фиаско, проиграв два тура тому назад на своем стадионе соседям из «Джерс» — 0:2.

После этого коллектив из Глазго расписал результативную мировую с «Абердином» (3:3) на выезде, а также разгромил вне родных стен «Мотеруэлл» со счетом 4:1.

На чужих полях «Селтик» в этом чемпионате Шотландии еще не проигрывал. В семи проведенных матчах он добыл пять викторий и дважды делил очки с оппонентами, разница мячей — 18:6.

В первом круге «Селтик» в Глазго крупно одолел «Хиберниан» (3:0), а немного ранее в товарняке также победили «кельты» — 3:1.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Селтика» — 1.53, победа «Хиберниана» — 5.85, ничья — 4.38.

«Кельты» уже сильно отстают от злейшего врага, так что терять очки в поединке с середняком первенства даже на его поле не имеют права.

Прогнозируем в данном матче уверенную викторию гостей. Ставим на «Селтик» с форой (-1). 0