ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Златан ИбрагимовичЧемпионство под угрозой. Не отступит ли «Юве» перед натиском «Милана» и «Интера» Станислав ЧерчесовКазнить нельзя помиловать. Не пора ли сборной России попрощаться с Черчесовым? Даниил МедведевПобеда по всем статьям. Медведев разгромил Джоковича и вышел в полуфинал
    Все новости спорта

    «Кельты» привезут три балла из Эдинбурга?

    «Хиберниан» — «Селтик». Прогноз (к. 1.83) и ставки на матч чемпионата Шотландии 21 ноября 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Селтик
    Прогноз и ставки на «Хиберниан» — «Селтик»
    Мохамед Эльюнусси
    В субботу, 21 ноября, в 15-м туре шотландской Премьер-лиги «Хиберниан» в Эдинбурге на стадионе «Истер Роуд» сыграет с «Селтиком». Встреча начнется в 18:00 по мск. Прогноз на «Хиберниан» — «Селтик».

    «Хиберниан»

    После 13 сыгранных матчей «Хиберниан» с 24 набранными очками идет четвертым в турнирной таблице ШПЛ, однако значительно отстает от первых двух мест.

    В минувшем туре первенства клуб из Эдинбурга на выезде потерпел поражение от соседа по турнирке «Абердина» со счетом 0:2, а перед этим не проигрывал на протяжении трех игр чемпионата.

    Так в этот удачный период «зелено-белые» на своей территории одолели 3:2 «Гамилтон» и в гостях 1:0 «Килмарнок», а также расписали выездную мировую 0:0 с «Росс Каунти».

    Все прогнозы на футбол

    В родных стенах в текущей компании «Хиберниан» выступает пока довольно-таки неплохо, выиграв две игры при двух мировых исходах и одном фиаско, разница мячей — 7:6.

    «Селтик»

    «Селтик» с 29 зачетными пунктами находится на второй строке, уступая девять баллов лидирующему «Ренджерс», однако имеет две игры в запасе.

    «Кельты» за всю турнирную дистанцию текущего первенства потерпели лишь одно фиаско, проиграв два тура тому назад на своем стадионе соседям из «Джерс» — 0:2.

  • Сыграли как немцы. Белградский позор стоил россиянам путевки в Лигу А
  • Реакция спортивных СМИ на крупное поражение сборной России от Сербии в Лиге наций
  • Вчера

    • После этого коллектив из Глазго расписал результативную мировую с «Абердином» (3:3) на выезде, а также разгромил вне родных стен «Мотеруэлл» со счетом 4:1.

    На чужих полях «Селтик» в этом чемпионате Шотландии еще не проигрывал. В семи проведенных матчах он добыл пять викторий и дважды делил очки с оппонентами, разница мячей — 18:6.

    В первом круге «Селтик» в Глазго крупно одолел «Хиберниан» (3:0), а немного ранее в товарняке также победили «кельты» — 3:1.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Селтика» — 1.53, победа «Хиберниана» — 5.85, ничья — 4.38.

    100ПолучитьБонус для новых игроков1xbet 25$ЗабратьБонус на пополнениеparimatch

    «Кельты» уже сильно отстают от злейшего врага, так что терять очки в поединке с середняком первенства даже на его поле не имеют права.

    Прогнозируем в данном матче уверенную викторию гостей. Ставим на «Селтик» с форой (-1). 0

    20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.61
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Джокович — Зверев
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.61
  • Прогноз на матч Витязь — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.27
  • Прогноз на матч Рух — Мариуполь
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Ренн — Бордо
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Ковентри Сити — Бирмингем Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.73
  • Прогноз на матч Монако — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Медведев — Шварцман
  • Теннис
  • Сегодня в 23:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Осасуна — Уэска
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.04
  • Экспресс дня 20 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Эспаньол — Жирона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч СКА-Хабаровск — Крылья Советов
  • Футбол
  • Завтра в 08:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Краснодар — Тамбов
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Автомобилист — Торпедо
  • Хоккей
  • Завтра в 14:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Раздевалка сборной России после матча с Турцией
  • Дальше отступать некуда. Ошибка Оздоева продлила безвыигрышную серию сборной России
    • 02:58 16/11/2020     Сербия — Россия
  • Сыграли как немцы. Белградский позор стоил россиянам путевки в Лигу А
    • Вчера в 03:01     Станет ли Антон Заболотный новым героем сборной России?
  • Главные интриги Лиги наций перед заключительным туром
    • 11:17 17/11/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 5000ПолучитьБонус на первый депозит
    «Хиберниан» — «Селтик». Прогноз (к. 1.83) и ставки на матч чемпионата Шотландии 21 ноября 2020 года. Прогноз на «Хиберниан» — «Селтик». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.83
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 100

  • новым игрокам
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры