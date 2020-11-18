Босния и Герцеговина — Италия. Прогноз (к. 1.80) на тоталы в матче Лиги наций 18 ноября 2020 года

В шестом туре Лиги наций сборная Боснии и Герцеговины будет принимать сборную Италии в матче Лиги A. Игра пройдет на стадионе «Грбавица» 18 ноября. Начало встречи — в 22:45 мск. Прогноз на Босния и Герцеговина — Италия.

Босния и Герцеговина

Боснийцы стали худшей командой группы 1 Лиги A. В турнирной таблице они находятся на последнем месте с двумя очками в копилке. Разрыв между третьей командой составляет 5 баллов.

Первый матч с Италией состоялся 4 сентября. В тот день Босния и Герцеговина во Флоренции сыграла вничью (1:1). А в следующем туре Лиги наций сине-желтые уступили Польше (1:2).

В октябре подопечные Душана Баевича по пенальти проиграли Северной Ирландии матч в рамках квалификации к Евро (1:1, 3:4). А в Лиге наций боснийская команда расписала мировую с Нидерландами (0:0).

Все прогнозы на Лигу наций

В четвертом туре «лилии» крупно влетели Польше (0:3), а в товарняке 12 ноября Босния и Герцеговина потерпела поражение от Ирана (0:2). Потерей очков закончилась и встреча с нидерландцами 15 числа (1:3).

Италия

После пяти сыгранных матчей в рамках Лиги наций итальянская сборная имеет на своем счету 9 очков, что позволяет ей лидировать в группе 1. От второй команды она оторвалась всего на 1 балл.

В первой встрече с Боснией и Герцеговиной на «Артемио Франки» соперники разошлись миром (1:1). Второй тур Лиги наций Италия провела в гостях. В Амстердаме она победила сборную Нидерландов (1:0).

В октябрьском контрольном матче «лазурная команда» раскатала Молдавию (6:0). А затем в Лиге наций подопечные Роберто Манчини сыграли вничью с Польшей (0:0) и Нидерландами (1:1).

В ноябре итальянцы провели товарищеский матч Эстонией, в котором они выиграли крупно (4:0). Позже в Лиге наций была одна из важнейших побед над Польшей (2:0).

Прогноз и ставка

На победу Боснии и Герцеговины в этой встрече букмекеры дают коэффициент 8.30, на ничью — 5.10, а на победу Италии — 1.37.

Боснийцы уже официально идут на понижение в Лигу B, а команде Манчини необходимо брать 3 очка, чтобы уверенно залетать в плей-офф.

В гостях итальянцы сделают все, чтобы выиграть, однако голевым матч не получится, поскольку хозяева закроются со старта поединка. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 3 с коэффициентом 1.80. 0