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    Азербайджан — Черногория. Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч Лиги наций 14 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на Азербайджан — Черногория
    Стефан Йоветич
    В матче 5 тура Лиги наций УЕФА сборная Азербайджана примет сборную Черногории. Начало поединка 14 ноября в 20:00 по мск. Прогноз на Азербайджан — Черногория.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. C1 14 Ноября 2020 года
    Азербайджан
  • Баку
    •  Азербайджан 20:00 Черногория Черногория
  • Подгорица
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.50
  • X
  • 3.15
  • 2
  • 2.25
  • Ставка!
    •

    Азербайджан

    Сборная Азербайджана одержала только одну победу в четырех турах, потерпев при этом два поражения. В турнирной таблице команда идет третьей с 4 очками. В случае поражения она потеряет всякие шансы на борьбу за первую строчку.

    В прошлых двух турах «синие» уступили Черногории со счетом 0:2 и сыграли в нулевую ничью с Кипром.

    В Лиге наций Азербайджан провел 10 поединков и потерпел всего 3 поражения. Также на счету у сборной 3 победы и 4 ничьи.

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    В этом розыгрыше коллектив пропускает не так много, всего 0,8 гола за игру.

    Черногория

    Черногория имеет отличные шансы на повышение, поскольку сейчас она имеет те же 9 очков, что и Люксембург. Да и статистика та же — 3 победы и одно поражение. Как раз поражение было в матче с Люксембургом (1:2).

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    • «Храбрые соколы» пропустили всего два гола. В остальных встречах они побеждали без потерь, обыграв Азербайджан 2:0, Кипр 2:0 и Люксембург 1:0.

    Стоит отметить, что ни в одном из девяти последних поединков турнира гости не играли вничью.

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    За 6 поединков с учетом товарищеской встречи против Латвии (1:1) черногорцы пропускали лишь дважды.

    Прогноз и ставка

    За 3.45 букмекеры предлагают победу Азербайджана и коэффициентом 2.23 они оценивают Черногорию. На ничью дают 3.15.

    У обеих команд в последних шести выступлениях мало игр, в которых забивали с двух сторон. Прогнозируем, что в этой игре может быть ноль на табло. Вариант «Обе забьют: нет» предлагают за 1.70.

    Черногория проиграла только одну встречу из шести, при этом только в одном случае тотал был больше 2.5. Такая же ситуация с тоталом и у хозяев. Ставим на «Х2 и ТМ 2.5» за 1.99. 0

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    Азербайджан — Черногория. Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч Лиги наций 14 ноября 2020 года. Прогноз на Азербайджан — Черногория. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.70
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