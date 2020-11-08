«Вольфсбург» — «Хоффенхайм». Прогноз (к. 1.78) и ставки на матч Бундеслиги 8 ноября 2020 года

В седьмом туре чемпионата Германии «Вольфсбург» будет принимать «Хоффенхайм». Игра пройдет на «Фольксваген Арене» 8 ноября. Начало встречи — в 17:30 мск. Прогноз на «Вольфсбург» — «Хоффенхайм».

«Вольфсбург»

Немецкая команда из одноименного города имеет на своем счету 8 очков. Эти баллы она добыла в шести турах. В шести играх «волки» забили всего 5 голов, а пропустили 4.

На старте немецкого сезона «Вольфсбург» в ходе 1/32 финала Кубка Германии разгромил «Фюрстенвальде» из Региональной лиги (4:1). А в стартовых четырех турах Бундеслиги подопечные Оливера Глазнера сыграли вничью.

В первом туре зелено-белые на «Фольксваген Арене» обошлись без голов в противостоянии с «Байером» (0:0). Затем «Вольфсбург» заработал по одному баллу во встречах с «Фрайбургом» (1:1), «Аугсбургом» (0:0) и «Боруссией» М (1:1).

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Первую же победу команда Глазнера добыла в поединке с «Арминией» на своем поле (2:1), но после этого была очередная ничья, на сей раз в противостоянии с «Гертой» (1:1).

«Хоффенхайм»

Футбольный клуб из Зинсхайма в таблице Бундеслиги идет на 12-м месте. Имея 7 очков на счету, он отстает от «Вольфсбурга» на 1 балл. За шесть игр сине-белые забили и пропустили по 10 мячей.

На старте сезона «Хоффенхайм» прошел «Хеммитцер» по пенальти в Кубке страны (2:2, 2:3), а затем в Бундеслиге «деревенские» переиграли «Кельн» (3:2) и раскатали «Баварию» (4:1).

А вот в следующих двух играх подопечные Себастьяна Хёнесса слегка перегорели. Его команда уступила «Айнтрахту» (1:2) и «Боруссии» Д (0:1). После этого была победа над «Црвеной Звездой» в Лиге Европы (2:0).

В двух последних матчах Бундеслиги «Хоффенхайм» расписал мировую с «Вердером» (1:1) и проиграл «Униону» (1:3). А в ЛЕ «деревенские» разгромили «Гент» (4:1) и «Слован Либерец» (5:0).

Прогноз и ставка

На победу «Вольфсбурга» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.18, на ничью — 3.78, а на победу «Хоффенхайма» — 3.28.

«Вольфсбург» пока является одной из самых компромиссных команд в Бундеслиге. В пяти матчах из шести он играл вничью.

Для бело-синих этот гостевой поединок будет хорошей возможностью заработать хотя бы 1 балл. Наши прогноз и ставка — победа «Хоффенхайма» или ничья с коэффициентом 1.78. 0