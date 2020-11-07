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    Забьют ли астраханцы одному из лидеров первенства?

    «Волгарь» — «Торпедо». Прогноз (к. 2.02) и ставки на матч ФНЛ 7 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Волгарь» — «Торпедо»
    «Торпедо»
    В субботу, 7 ноября, в рамках 20-го тура первой российской лиги астраханский «Волгарь» на своем поле сыграет с московским «Торпедо». Начало игры — в 15:00 по мск. Прогноз на «Волгарь» — «Торпедо».
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    Футбол. Россия. ФНЛ 07 Ноября 2020 года
    Волгарь
  • Россия. ФНЛ
    •  Волгарь 15:00 Торпедо Торпедо
  • Москва
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.10
  • X
  • 3.20
  • 2
  • 2.40
  • Ставка!
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    «Волгарь»

    «Волгарь» перед стартом 20 тура занимает 13 место в турнирной таблице ФНЛ, имея в своей копилке 24 очка и опережает зону вылета на семь пунктов.

    В прошлые выходные клуб из Астрахани проиграл на выезде «Шиннику» со счетом 1:2, а перед этим он одержали две домашние подряд победы, пропустив в них всего один гол.

    Сперва в этот удачный период астраханцы одолели со счетом 2:0 вторую команду московского «Спартака», а затем положили на лопатки воронежский «Факел» — 2:1.

    Прогнозы на ФНЛ

    В родных стенах в текущем розыгрыше ФНЛ «Волгарь» выступает довольно-таки неплохо, выиграв пять встреч при трех мировых исходах и одном фиаско, разница мячей — 14:6.

    «Торпедо»

    «Торпедо» с 40 набранными очками расположился на второй строке в турнирной таблице ФНЛ, уступая первой позиции всего лишь два балла.

    «Автозаводцы» вышли победителями из своих последних семи матчей чемпионата. При этом пропустив только два гола в этих встречах, а забить удалось 18 мячей.

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    • В своей последней сыгранной игре москвичи в родных стенах одолели 3:1 «Крылья Советов», а туром ранее обыграли с таким же результатом в Иваново «Текстильщик», а перед этим не пропускали в шести играх первенства.

    У «Торпедо» первая гостевая статистика в лиге. Команда выиграла семь поединков, дважды сыграла вничью и потерпела одно фиаско, разница мячей — 23:6.

    Последний раз в Астрахани эти клубы играли в 2013 году. И тогда победу со счетом 1:0 праздновали москвичи.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Торпедо» предлагают — 2.42.

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    На викторию «Волгаря» дают — 3.08, ничья оценена — в 3.13.

    Прогнозируем, что астраханцы смогут забить в родных стенах «автозаводцам», однако и сохранить свои ворота на замке тоже не смогут. Наша ставка на эту игру — обе забьют: да. 0

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