«Волгарь» — «Торпедо». Прогноз (к. 2.02) и ставки на матч ФНЛ 7 ноября 2020 года

В субботу, 7 ноября, в рамках 20-го тура первой российской лиги астраханский «Волгарь» на своем поле сыграет с московским «Торпедо». Начало игры — в 15:00 по мск. Прогноз на «Волгарь» — «Торпедо».

«Волгарь»

«Волгарь» перед стартом 20 тура занимает 13 место в турнирной таблице ФНЛ, имея в своей копилке 24 очка и опережает зону вылета на семь пунктов.

В прошлые выходные клуб из Астрахани проиграл на выезде «Шиннику» со счетом 1:2, а перед этим он одержали две домашние подряд победы, пропустив в них всего один гол.

Сперва в этот удачный период астраханцы одолели со счетом 2:0 вторую команду московского «Спартака», а затем положили на лопатки воронежский «Факел» — 2:1.

Прогнозы на ФНЛ

В родных стенах в текущем розыгрыше ФНЛ «Волгарь» выступает довольно-таки неплохо, выиграв пять встреч при трех мировых исходах и одном фиаско, разница мячей — 14:6.

«Торпедо»

«Торпедо» с 40 набранными очками расположился на второй строке в турнирной таблице ФНЛ, уступая первой позиции всего лишь два балла.

«Автозаводцы» вышли победителями из своих последних семи матчей чемпионата. При этом пропустив только два гола в этих встречах, а забить удалось 18 мячей.

В своей последней сыгранной игре москвичи в родных стенах одолели 3:1 «Крылья Советов», а туром ранее обыграли с таким же результатом в Иваново «Текстильщик», а перед этим не пропускали в шести играх первенства.

У «Торпедо» первая гостевая статистика в лиге. Команда выиграла семь поединков, дважды сыграла вничью и потерпела одно фиаско, разница мячей — 23:6.

Последний раз в Астрахани эти клубы играли в 2013 году. И тогда победу со счетом 1:0 праздновали москвичи.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Торпедо» предлагают — 2.42.

На викторию «Волгаря» дают — 3.08, ничья оценена — в 3.13.

Прогнозируем, что астраханцы смогут забить в родных стенах «автозаводцам», однако и сохранить свои ворота на замке тоже не смогут. Наша ставка на эту игру — обе забьют: да. 0