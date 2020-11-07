«Челси» — «Шеффилд Юнайтед». Прогноз (к. 1.71) и ставки на матч АПЛ 7 ноября 2020 года

В восьмом туре английской Премьер-лиги «Челси» будет принимать «Шеффилд Юнайтед». Игра пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж» 7 ноября. Начало встречи — в 20:30 мск. Прогноз на «Челси» — «Шеффилд Юнайтед».

«Челси»

Лондонская команда после семи туров Премьер-лиги находится на седьмой позиции в зачете АПЛ. В своих поединках синие заработали 12 очков и отстали от лидерской строчки на 4 балла.

После поражения в Кубке лиги от «Тоттенхэма» по пенальти (1:1, 4:5) «Челси» никому не проигрывает в течение семи матчей в разных соревнованиях. В начале октября лондонцы разгромили «Кристал Пэлас» в АПЛ (4:0).

Затем команда Фрэнка Лэмпарда сыграла вничью с «Саутгемптоном» (3:3) и «МЮ» (0:0). Между этими встречами «аристократы» разошлись миром и с «Севильей» в Лиге чемпионов (0:0).

Все прогнозы на АПЛ

В двух следующих еврокубковых матчах «Челси» с сухим счетом разгромил «Краснодар» (4:0) и «Ренн» (3:0). А в седьмом туре Премьер-лиги синие без проблем разобрались с «Бернли» (3:0).

«Шеффилд Юнайтед»

После сильного прошлого сезона команда из Шеффилда застряла на дне таблицы в текущем розыгрыше АПЛ. В семи турах она набрала всего 1 балл и забила 3 гола.

В восьми матчах в разных турнирах «Шеффилд Юнайтед» потерпел семь поражений. Еще одна игра закончилась ничейным исходом. В первом туре АПЛ «клинки» уступили «Вулверхэмптону» (0:2).

Далее в 1/32 финала Кубка лиги подопечные Криса Уайлдера по пенальти проиграли «Бернли» (1:1, 4:5). А в чемпионате «клинки» влетели «Астон Вилле» (0:1), «Лидсу» (0:1) и «Арсеналу» (1:2).

Первое очко «Шеффилд Юнайтед» заработал в противостоянии с «Фулхэмом» 18 октября (1:1). А в двух недавних поединках команда Уайлдера была слабее «Ливерпуля» (1:2) и «Манчестер Сити» (0:1).

Прогноз и ставка

На победу «Челси» в матче 8-го тура АПЛ букмекеры дают коэффициент 1.39, на ничью — 5.10, а на победу «Шеффилд Юнайтед» — 9.00.

В матче с очень проблемным «Шеффилдом» «Челси», несмотря на недавний поединок в ЛЧ, может активно сыграть впереди и положить в сетку гостей пачку мячей.

Учитывая, что в последних трех встречах в разных турнирах команда Лэмпарда забивала 3+ гола, следующая игра на «Стэмфорд Бридж» также обещает быть результативной. Наши прогноз и ставка — тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.71. 0