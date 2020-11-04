ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Микель АртетаАртета возвращает «Арсенал» к былой славе. Сульшер пока страдает в «Юнайтед» Джейми ВардиИ снова Варди. «Лестер» наказал «Лидс» за ошибки Антуан ГризманнТрансферный дайджест. 27 октября — 2 ноября
  • 23:03
    • Марадоне проведут срочную операцию по удалению тромба в мозгу
  • 22:47
    • «Локомотив» сыграл вничью с «Атлетико»
  • 22:43
    • «Боруссия» М уничтожила «Шахтер» в Киеве
  • 22:18
    • Азар выйдет в стартовом составе «Реала» на матч с «Интером»
  • 20:17
    • Назначены арбитры на матчи 14-го тура РПЛ
  • 17:32
    • Поветкин госпитализирован с коронавирусом
  • 22:34
    • «Порту» и «Марсель» огласили стартовые составы
    Все новости спорта

    Забьет ли «Краснодар» на «Рамон Санчес Писхуан»?

    «Севилья» — «Краснодар». Прогноз (к. 1.94) на тоталы в матче футбольной Лиги чемпионов 4 ноября 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу чемпионов Прогнозы на Севилью Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Краснодар Прогнозы на футбол России Календарь Лиги чемпионов
    Прогноз и ставки на «Севилья» — «Краснодар»
    Игорь Смольников
    В среду, 4 ноября, «Севилья» на своем поле примет «Краснодар» в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча группы E, которая пройдет на «Рамон Санчес Писхуан», начнется в 23:00 по московскому времени. Прогноз на «Севилья» — «Краснодар».
    ×
    Футбол. Лига чемпионов. Группа E 04 Ноября 2020 года
    Севилья
  • Севилья
    •  Севилья 23:00 Краснодар Краснодар
  • Краснодар
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.25
  • X
  • 6.50
  • 2
  • 12.50
  • Ставка!
    •

    «Севилья»

    «Севилья» занимает второе место в турнирной таблице группы E, имея на своем счету 4 набранных очка.

    В первом туре андалузская команда в гостях поделила очки с «Челси» (0:0), после чего у себя дома одолела «Ренн» (1:0).

    В чемпионате Испании подопечные Хулена Лопетеги расположились на 16-й строчке, набрав 7 очков в шести турах.

    Примечательно, что «Севилья» проиграла «Гранаде» (0:1), «Эйбару» (0:1) и «Атлетику» (1:2) в трех предыдущих матчах национального первенства.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    Под вопросом находится участие в ближайшей встрече Сусо, Уссама Идрисси и Серхио Гомеса.

    «Краснодар»

    «Краснодар» идет третьим в турнирной таблице группы E c 1 набранным очкам в Лиге чемпионов.

    «Быки» в стартовом туре на выезде разошлись миром с «Ренном» (1:1), а затем у себя дома потерпели крупное поражение от «Челси» (0:4).

  • К проблемам в обороне добавились ляпы Сафонова. «Краснодар» уступил «Челси»
  • «Горожане» пропустили четыре мяча от лондонской команды
  • 29/10/2020

    • В российской Премьер-лиге «Краснодар» занимает десятое место, набрав 18 очков в 13 сыгранных турах.

    Команда Мурада Мусаева проиграла «Спартаку» (1:3) и «Ахмату» (0:2) в двух предыдущих турах РПЛ.

    В лазарете «горожан» находятся Ари, Реми Кабелла, Виктор Классон, Сергей Петров, Дмитрий Стоцкий и Вандерсон.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Севильи» — 1.24, победа «Краснодара» — 12.00, ничья — 6.80.

    Болельщики андалузской команды воодушевились после того, как их любимцы взяли один балл на «Камп Ноу», но затем наступил спад, следствием которого стали три поражения подряд в Примере.

    10 000ЗабратьФрибет для новых игроковbetcity.ru 20 000ПолучитьБонус для новичковvulkanbet.ru

    Впрочем, в Лиге чемпионов дела у подопечных Лопетеги идут неплохо. Да, они забили всего один гол в двух матчах, зато набрали 4 очка и являются, наряду с «Челси», главными претендентами на выход в 1/8 финала.

    «Быки» в Лиге чемпионов тоже не блещут результативностью, но ради справедливости нужно сказать, что они имели достаточно моментов в игре против «Челси», их просто подвела реализация.

    Нам кажется, что команды сыграют результативно на «Рамон Санчес Писхуан». «Краснодар» явно приехал в Испанию не для того, чтобы отсиживаться в обороне, да и «Севилья» на правах хозяина поля способна не раз потревожить Матвея Сафонова. Наш прогноз и ставка — «тотал голов больше 3» за 1.94.

    Еще один вариант, основанный на голах, — «обе команды забьют» за 2.10. У «Севильи» хватает проблем в обороне, которыми «Краснодар» обязан воспользоваться. 0

    20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.92
  • Прогноз на матч Аталанта — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Реал — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.61
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Олимпиакос
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Зальцбург — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Реал — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Аталанта — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Порту — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Мидтьюлланн — Аякс
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.66
  • Экспресс дня 3 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч СКА-Хабаровск — Рубин
  • Футбол
  • Завтра в 10:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Дженоа — Торино
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Зенит — Лацио
  • Футбол
  • Завтра в 20:55
    •  1.90
  • Прогноз на матч Истанбул Башакшехир — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 20:55
    •  2.68
  • Прогноз на матч Рединг — Престон Норт Энд
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Фрагмент матча
  • К проблемам в обороне добавились ляпы Сафонова. «Краснодар» уступил «Челси»
    • 00:26 29/10/2020     «Локомотив» — «Бавария»
  • Обидно, но не стыдно. «Локо» не набрал очков, но заставил «Баварию» попотеть
    • 02:35 28/10/2020     ЦСКА — «Динамо» Загреб
  • Били-били, не забили. Расточительность Эджуке стоила ЦСКА очков
    • 02:15 30/10/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 5000ПолучитьБонус на первый депозит
    «Севилья» — «Краснодар». Прогноз (к. 1.94) на тоталы в матче футбольной Лиги чемпионов 4 ноября 2020 года. Прогноз на «Севилья» — «Краснодар». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.94
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры