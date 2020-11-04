«Севилья» — «Краснодар». Прогноз (к. 1.94) на тоталы в матче футбольной Лиги чемпионов 4 ноября 2020 года

В среду, 4 ноября, «Севилья» на своем поле примет «Краснодар» в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча группы E, которая пройдет на «Рамон Санчес Писхуан», начнется в 23:00 по московскому времени. Прогноз на «Севилья» — «Краснодар».

«Севилья»

«Севилья» занимает второе место в турнирной таблице группы E, имея на своем счету 4 набранных очка.

В первом туре андалузская команда в гостях поделила очки с «Челси» (0:0), после чего у себя дома одолела «Ренн» (1:0).

В чемпионате Испании подопечные Хулена Лопетеги расположились на 16-й строчке, набрав 7 очков в шести турах.

Примечательно, что «Севилья» проиграла «Гранаде» (0:1), «Эйбару» (0:1) и «Атлетику» (1:2) в трех предыдущих матчах национального первенства.

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Под вопросом находится участие в ближайшей встрече Сусо, Уссама Идрисси и Серхио Гомеса.

«Краснодар»

«Краснодар» идет третьим в турнирной таблице группы E c 1 набранным очкам в Лиге чемпионов.

«Быки» в стартовом туре на выезде разошлись миром с «Ренном» (1:1), а затем у себя дома потерпели крупное поражение от «Челси» (0:4).

В российской Премьер-лиге «Краснодар» занимает десятое место, набрав 18 очков в 13 сыгранных турах.

Команда Мурада Мусаева проиграла «Спартаку» (1:3) и «Ахмату» (0:2) в двух предыдущих турах РПЛ.

В лазарете «горожан» находятся Ари, Реми Кабелла, Виктор Классон, Сергей Петров, Дмитрий Стоцкий и Вандерсон.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Севильи» — 1.24, победа «Краснодара» — 12.00, ничья — 6.80.

Болельщики андалузской команды воодушевились после того, как их любимцы взяли один балл на «Камп Ноу», но затем наступил спад, следствием которого стали три поражения подряд в Примере.

Впрочем, в Лиге чемпионов дела у подопечных Лопетеги идут неплохо. Да, они забили всего один гол в двух матчах, зато набрали 4 очка и являются, наряду с «Челси», главными претендентами на выход в 1/8 финала.

«Быки» в Лиге чемпионов тоже не блещут результативностью, но ради справедливости нужно сказать, что они имели достаточно моментов в игре против «Челси», их просто подвела реализация.

Нам кажется, что команды сыграют результативно на «Рамон Санчес Писхуан». «Краснодар» явно приехал в Испанию не для того, чтобы отсиживаться в обороне, да и «Севилья» на правах хозяина поля способна не раз потревожить Матвея Сафонова. Наш прогноз и ставка — «тотал голов больше 3» за 1.94.

Еще один вариант, основанный на голах, — «обе команды забьют» за 2.10. У «Севильи» хватает проблем в обороне, которыми «Краснодар» обязан воспользоваться. 0