«Севилья» — «Краснодар». Прогноз (к. 1.94) на тоталы в матче футбольной Лиги чемпионов 4 ноября 2020 года

«Севилья»
«Севилья» занимает второе место в турнирной таблице группы E, имея на своем счету 4 набранных очка.
В первом туре андалузская команда в гостях поделила очки с «Челси» (0:0), после чего у себя дома одолела «Ренн» (1:0).
В чемпионате Испании подопечные Хулена Лопетеги расположились на 16-й строчке, набрав 7 очков в шести турах.
Примечательно, что «Севилья» проиграла «Гранаде» (0:1), «Эйбару» (0:1) и «Атлетику» (1:2) в трех предыдущих матчах национального первенства.
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Под вопросом находится участие в ближайшей встрече Сусо, Уссама Идрисси и Серхио Гомеса.
«Краснодар»
«Краснодар» идет третьим в турнирной таблице группы E c 1 набранным очкам в Лиге чемпионов.
«Быки» в стартовом туре на выезде разошлись миром с «Ренном» (1:1), а затем у себя дома потерпели крупное поражение от «Челси» (0:4).
В российской Премьер-лиге «Краснодар» занимает десятое место, набрав 18 очков в 13 сыгранных турах.
Команда Мурада Мусаева проиграла «Спартаку» (1:3) и «Ахмату» (0:2) в двух предыдущих турах РПЛ.
В лазарете «горожан» находятся Ари, Реми Кабелла, Виктор Классон, Сергей Петров, Дмитрий Стоцкий и Вандерсон.
Прогноз и ставка
В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Севильи» — 1.24, победа «Краснодара» — 12.00, ничья — 6.80.
Болельщики андалузской команды воодушевились после того, как их любимцы взяли один балл на «Камп Ноу», но затем наступил спад, следствием которого стали три поражения подряд в Примере.
Впрочем, в Лиге чемпионов дела у подопечных Лопетеги идут неплохо. Да, они забили всего один гол в двух матчах, зато набрали 4 очка и являются, наряду с «Челси», главными претендентами на выход в 1/8 финала.
«Быки» в Лиге чемпионов тоже не блещут результативностью, но ради справедливости нужно сказать, что они имели достаточно моментов в игре против «Челси», их просто подвела реализация.
Нам кажется, что команды сыграют результативно на «Рамон Санчес Писхуан». «Краснодар» явно приехал в Испанию не для того, чтобы отсиживаться в обороне, да и «Севилья» на правах хозяина поля способна не раз потревожить Матвея Сафонова. Наш прогноз и ставка — «тотал голов больше 3» за 1.94.
Еще один вариант, основанный на голах, — «обе команды забьют» за 2.10. У «Севильи» хватает проблем в обороне, которыми «Краснодар» обязан воспользоваться. 0