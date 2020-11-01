«Анже» — «Ницца». Прогноз (к. 2.26) и ставки на чемпионат Франции 1 ноября 2020 года

«Анже» встретится на своем поле с «Ниццей» в рамках девятого тура чемпионата Франции. Матч состоится 1 ноября, начало — в 17:00 мск. Прогноз на «Анже» — «Ницца».

«Анже»

«Анже» на удивление неплохо начал текущий сезон. Во всяком случае, сейчас есть все предпосылки к тому, что скромному клубу удастся найти свое место где-то в середине таблицы, оградив себя от нервной борьбы за выживание.

После восьми туров «Анже» находится на восьмой строчке, набрав 13 очков. На прошлой неделе команда Стефана Мулена выиграла в гостях у «Ренна», а перед этим сыграла вничью с крепким «Метцем».

Пока что у «Анже» было лишь два по-настоящему болезненных поражения — в конце сентября от «Монпелье» (1:4) и в начале октября от «ПСЖ» (1:6).

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Что касается домашних, то здесь у «Анже» полный порядок. В четырех играх на своем поле команда набрала семь очков.

«Ницца»

Между тем, «Ницца» после восьми туров занимает пятое место, набрав на одно очко больше, чем «Анже».

Беспроигрышная серия команда Патрика Виейра в прошлом туре достигла четырех матчей. «Ницца» сыграла на своем поле вничью с «Лиллем». А перед этим были победы над крепкими «Нантом» и «Сент-Этьена».

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Параллельно «Ницца» также играет в Лиге Европы, где уже успела попасть под леверкузенский «Байер» (2:6) и выиграть у израильского «Хапоэля» (1:0).

У «Ниццы», к слову, очень приличная статистика в гостевых матчах Лиги 1: две победы и ничья при одном поражении.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на победу «Анже» за 2.26, на ничью за 3.40, а на «Ниццу» — за 3.32.

«Ницца» последний раз выигрывала на поле «Анже» четыре года назад. Этот момент надо учитывать. Кроме того, команда Виейра будет играть на фоне усталости, график сейчас действительно чересчур насыщенный.

Поэтому ставка — на победу «Анже» за 2.26.

А также ставка на индивидуальный тотал «Анже» больше 1,5 за 2,30. Хозяева должны воспользоваться усталостью соперника. 0