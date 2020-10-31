«Боруссия» М — «РБ Лейпциг». Прогноз (к. 2.15) и ставки на матч чемпионата Германии 31 октября 2020 года

31 октября в Менхенгладбахе на «Боруссия Парк» «Боруссия» М сыграет с «РБ Лейпциг» в стартовом поединке 6-го тура немецкой Бундеслиги. Игра начнется в 19:30 по мск. Прогноз на «Боруссия» М — «РБ Лейпциг».

«Боруссия» М

В немецком первенстве «Боруссия» М идет близко к лидерам. За пять туров эта команда заработала восемь очков, что позволяет ей идти на шестой строчке.

В первом туре черно-бело-зеленые крупно влетели «Боруссии» Дортмунд в Бундеслиге (0:3). Во втором туре была ничья с «Унионом» (1:1).

В начале октября в чемпионате подопечные Марко Розе обыграли «Кельн» в гостях (3:1) и расписал мировую с «Вольфсбургом» (1:1). В прошлом туре клуб победил на выезде «Майнц» (3:2).

Все прогнозы на Бундеслигу

В Лиге чемпионов «Жеребцы» пока не выигрывали, но, правда, и не проиграли. Сперва они разошлись миром в гостях с «Интером» (2:2), а затем — с «Реалом» (2:2).

«РБ Лейпциг»

Команда из Лейпцига на данный момент возглавляет турнирную таблицу Бундеслиги. За 5 туров она смогла заработать 13 очков и опередила преследователей на 1 пункт.

На старте была победа над «Нюрнбергом» в 1/32 финала Кубка Германии (3:0). Затем на своем поле подопечные Юлиана Нагельсманна переиграли «Майнц» в 1-м туре Бундеслиги (3:1).

После этого «Быки» расписали мировую с «Байером» (1:1). В двух других встречах в рамках немецкого первенства «РБ Лейпциг» переиграл «Шальке» (4:0) и «Аугсбург» (2:0).

В предыдущем матче клуб потерпел разгром от «МЮ» (0:5) в Лиге чемпионов на выезде. В 1-м туре он переиграл дома «Истанбул» (2:0).

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,30.

Успех хозяев поля оценивается в 3,00, тогда как ничья — в 3,60.

Наши ставка и прогноз — обе команды забьют без ничьей за 2,15. 0