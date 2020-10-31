«Аугсбург» — «Майнц». Прогноз (к. 2.10) и ставки на матч чемпионата Германии 1 ноября 2020 года

«Аугсбург»
«Аугсбург» уже успел запомниться в этом сезоне победой над дортмундской «Боруссией» (2:0). На сегодня в его активе семь очков и 11 место в таблице.
Неплохой старт в первенстве испортился, когда клуб уступил дома «Лейпцигу». Но тут надо понимать, что «Быки» — сейчас лучшая команда Германии согласно турнирной таблице.
К позитивным моментам также можно добавить, что «Аугсбург» до встречи с «Лейпцигом» пропустил только один гол.
В прошлом туре коллектив проиграл на выезде «Байеру» со счетом 1:3. Тем самым его безвыигрышная серия составляет четыре поединка.
«Майнц»
«Майнц», который в прошлом сезоне не без проблем избежал понижения в классе, в текущем розыгрыше Бундеслиги проиграл все пять проведенных встреч чемпионата и находится на самом дне в турнирной таблице.
Стартовали «карнавальщики» с выездного поражения от «РБ Лейпциг» со счетом 1:3, затем они разгромно уступили в родных стенах «Штутгарту» (1:4), только вернувшемуся из 2БЛ.
В третьем туре «красно-белые» вновь потерпели крупное фиаско — от «Униона» (0:4) в Берлине. В своей предпоследней проведенной игре они на своей территории минимально проиграли «Байеру» (0:1).
В прошлом туре «Майнц» уступил дома «Гладбаху» с результатом 2:3, хотя до 76-й минуте выигрывал со счетом 2:1.
Прогноз и ставка
Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,10.
Успех гостей и ничья оцениваются в 3,50.
Наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 2,10. 0