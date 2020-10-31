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    Чья серия прервется?

    «Аугсбург» — «Майнц». Прогноз (к. 2.10) и ставки на матч чемпионата Германии 1 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Аугсбург» — «Майнц»
    «Аугсбург» идет на 11 месте
    1 ноября в Аугсбурге на «ВВК Арена» «Аугсбург» сыграет с «Майнцем» в стартовом поединке 6-го тура немецкой Бундеслиги. Игра начнется в 16:30 по мск. Прогноз на «Аугсбург» — «Майнц».

    «Аугсбург»

    «Аугсбург» уже успел запомниться в этом сезоне победой над дортмундской «Боруссией» (2:0). На сегодня в его активе семь очков и 11 место в таблице.

    Неплохой старт в первенстве испортился, когда клуб уступил дома «Лейпцигу». Но тут надо понимать, что «Быки» — сейчас лучшая команда Германии согласно турнирной таблице.

    К позитивным моментам также можно добавить, что «Аугсбург» до встречи с «Лейпцигом» пропустил только один гол.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    В прошлом туре коллектив проиграл на выезде «Байеру» со счетом 1:3. Тем самым его безвыигрышная серия составляет четыре поединка.

    «Майнц»

    «Майнц», который в прошлом сезоне не без проблем избежал понижения в классе, в текущем розыгрыше Бундеслиги проиграл все пять проведенных встреч чемпионата и находится на самом дне в турнирной таблице.

    Стартовали «карнавальщики» с выездного поражения от «РБ Лейпциг» со счетом 1:3, затем они разгромно уступили в родных стенах «Штутгарту» (1:4), только вернувшемуся из 2БЛ.

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    • В третьем туре «красно-белые» вновь потерпели крупное фиаско — от «Униона» (0:4) в Берлине. В своей предпоследней проведенной игре они на своей территории минимально проиграли «Байеру» (0:1).

    В прошлом туре «Майнц» уступил дома «Гладбаху» с результатом 2:3, хотя до 76-й минуте выигрывал со счетом 2:1.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,10.

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    Успех гостей и ничья оцениваются в 3,50.

    Наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 2,10. 0

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    «Аугсбург» — «Майнц». Прогноз (к. 2.10) и ставки на матч чемпионата Германии 1 ноября 2020 года. Прогноз на «Аугсбург» — «Майнц». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.10
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