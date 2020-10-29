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    «Лилль» может продлить серию неудач «Селтика»

    «Лилль» — «Селтик». Прогноз (к. 1.91) и ставка на матч Лиги Европы 29 октября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Лилль» — «Селтик»
    Жозе Фонте
    Во 2-м туре группового этапа Лиги Европы французский «Лилль» будет принимать шотландский «Селтик». Матч пройдет на стадионе «Пьер Моруа». Начало — в 20:55 по московскому времени. Прогноз на «Лилль» — «Селтик».
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    Футбол. Лига Европы. Группа H 29 Октября 2020 года
    Лилль
  • Лига Европы. Группа H
    •  Лилль 20:55 Селтик Селтик
  • Лига Европы. Группа H
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    Коэффициенты на матч
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    «Лилль»

    На групповом этапе Лиги Европы неделю назад «Лилль» стартовал с разгромной победы над пражской «Спартой». На выезде французский клуб выиграл со счетом 4:1.

    После этого на выходных «Лилль» в своем национальном первенстве сыграл вничью с «Ниццей» — 1:1.

    Во французской лиге «Лилль» после 8 туров делит первое место с ПСЖ, набрав 18 очков. У команды 14 забитых голов и 3 пропущенных.

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    Стоит отметить, что в этом сезоне «Лилль» еще не потерпел ни одного поражения: 6 побед и 3 ничьи во всех турнирах.

    «Селтик»

    «Селтик» подходит к этой игре не в лучшей форме — команда не может выиграть в трех матчах подряд.

    На прошлой неделе в 1-м туре группового этапа Лиги Европы «Селтик» на своем поле проиграл «Милану» со счетом 1:3.

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    • Кроме того, «Селтик» дважды подряд потерял очки в чемпионате Шотландии. Сперва команда проиграла своему главному конкуренту «Рейнджерс» — 0:2, а затем сыграла вничью с «Абердином» — 3:3.

    В национальном чемпионате «Селтик» отстает от лидирующего «Рейнджерс» на 6 очков, но имеет игру в запасе. У «кельтов» забито 28 голов, а пропущено 10.

    Прогноз и ставка

    На победу «Лилля» букмекеры дают коэффициент 1,66, на ничью — 4,30, а на успех «Селтика» — 5,14.

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    «Лилль» хорошо проводит старт сезона, в то же время «Селтик» сейчас не в лучшей форме. Хозяева должны добиваться положительного результата в этом матче.

    Наши прогноз и ставка — Победа «Лилля» и тотал меньше 4,5 голов с коэффициентом 1,91. 0

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    «Лилль» — «Селтик». Прогноз (к. 1.91) и ставка на матч Лиги Европы 29 октября 2020 года. Прогноз на «Лилль» — «Селтик». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.91
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