«Лилль» — «Селтик». Прогноз (к. 1.91) и ставка на матч Лиги Европы 29 октября 2020 года

«Лилль»
На групповом этапе Лиги Европы неделю назад «Лилль» стартовал с разгромной победы над пражской «Спартой». На выезде французский клуб выиграл со счетом 4:1.
После этого на выходных «Лилль» в своем национальном первенстве сыграл вничью с «Ниццей» — 1:1.
Во французской лиге «Лилль» после 8 туров делит первое место с ПСЖ, набрав 18 очков. У команды 14 забитых голов и 3 пропущенных.
Стоит отметить, что в этом сезоне «Лилль» еще не потерпел ни одного поражения: 6 побед и 3 ничьи во всех турнирах.
«Селтик»
«Селтик» подходит к этой игре не в лучшей форме — команда не может выиграть в трех матчах подряд.
На прошлой неделе в 1-м туре группового этапа Лиги Европы «Селтик» на своем поле проиграл «Милану» со счетом 1:3.
Кроме того, «Селтик» дважды подряд потерял очки в чемпионате Шотландии. Сперва команда проиграла своему главному конкуренту «Рейнджерс» — 0:2, а затем сыграла вничью с «Абердином» — 3:3.
В национальном чемпионате «Селтик» отстает от лидирующего «Рейнджерс» на 6 очков, но имеет игру в запасе. У «кельтов» забито 28 голов, а пропущено 10.
Прогноз и ставка
На победу «Лилля» букмекеры дают коэффициент 1,66, на ничью — 4,30, а на успех «Селтика» — 5,14.
«Лилль» хорошо проводит старт сезона, в то же время «Селтик» сейчас не в лучшей форме. Хозяева должны добиваться положительного результата в этом матче.
Наши прогноз и ставка — Победа «Лилля» и тотал меньше 4,5 голов с коэффициентом 1,91. 0