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    «Верона» — «Дженоа». Прогноз (к. 2.10) и ставки на матч чемпионата Италии 19 октября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Верона» — «Дженоа»
    Самуэль Ди Кармине
    19 октября «Верона» на стадионе «Марк Антонио Бентегоди» примет «Дженоа» в четвертом туре итальянской Серии А. Начало поединка — в 21:45 по мск. Прогноз на «Верона» — «Дженоа».

    «Верона»

    «Верона», которая в минувшем сезоне финишировала в середине турнирной таблице, в новом первенстве с шестью очками после трех сыгранных туров идет седьмой.

    «Мастифы» в стартовом туре сыграли в родных стенах вничью с «Ромой» (0:0), однако из-за неправильно заявленного игрока в римском клубе получили техническую победу — 3:0.

    Во втором туре «желто-синие» смогли справиться на своем поле с «Удинезе», забив в ворота соперника всего один гол, а в последнем поединке Серии А они уступили в гостях «Парме» (0:1).

    Календарь и таблица Серии А

    Отметим, что за последние семь домашних игр в рамках итальянского первенства «Верона» проиграла только раз, четыре поединка выиграла и дважды сыграла вничью.

    «Дженоа»

    «Дженоа» в прошлом чемпионате Италия успешно сохранил прописку в элите. В этом первенстве коллектив тремя баллами идет 13-м в турнирке.

    Генуэзцы же провели только две встречи. В стартовом матче сезона они смогли одолеть на своей территории «Кротоне» (4:1), после чего «грифоны» проиграли на выезде «Наполи» — 0:6.

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  • 14/10/2020

    • За последние шесть выездных игр Серии А «Дженоа» выиграл раз, и то в дерби с «Сампой», трижды проиграл и дважды сыграл вничью.

    Календарь и таблица Серии А

    В минувшем сезоне «Верона» дома обыграла «Дженоа» со счетом 2:1, а в Генуи «грифоны» взяли реванш, победив 3:0.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Вероны» — 2.10, победа «Дженоа» — 3.80, ничья — 3.38.

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    Из-за коронавируса «Дженоа» не может рассчитывать на боевой состав в этом поединке. Поэтому ставим в данной встрече на викторию хозяев.

    Наш прогноз на эту игру — П1. 0

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    «Верона» — «Дженоа». Прогноз (к. 2.10) и ставки на матч чемпионата Италии 19 октября 2020 года. Прогноз на «Верона» — «Дженоа». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.10
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