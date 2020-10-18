«Монако» — «Монпелье». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч чемпионата Франции 18 октября 2020 года

В седьмом туре французской Лиги 1 «Монако» будет принимать «Монпелье». Игра пройдет на стадионе «Луи II» 18 октября. Начало встречи — в 16:00 мск. Прогноз на «Монако» — «Монпелье».

«Монако»

В шести поединках чемпионата Франции футбольный клуб из одноименного княжества сумел заработать 10 очков. В турнирной таблице он находится на шестой позиции.

От ближайшего в календаре соперника «Монако» отстает по дополнительным показателям. Первый тур Лиги 1 завершился потерей очков. В домашнем матче «монегаски» расписали мировую с «Реймсом» (2:2).

В следующем поединке первенства подопечные Нико Ковача добыли победу над «Мецом» (1:0), после чего красно-белые в гостях оказались слабее «Ренна» (1:2).

Все прогнозы на Лигу 1

В конце прошлого месяца «Монако» добыл третью победу в сезоне, обыграв «Страсбур» (3:2), а перед паузой на Лигу наций коллектив Нико Ковача влетел «Бресту» (0:1).

«Монпелье»

Футбольный клуб из одноименного города находится в пятерке лидеров чемпионата. За 6 туров он набрал 10 очков и забил 12 голов. Больше в текущем сезоне забивали только ПСЖ и «Ренн».

Новый сезон «Монпелье» начал с поражения. В конце августа команда отправилась в Ренн, где на «Роазон Парк» она оказалась слабее одноименного клуба (1:2).

Однако в трех следующих турах подопечные Мишеля Тер-Закаряна набрали максимум очков. В этих играх «Монпелье» победил «Ниццу» (3:1), «Лион» (2:1) и «Анже» (4:1).

Неплохая серия подпортилась ничьей в противостоянии «Дижоном» (2:2), а 4 октября «Монпелье» второй раз в сезоне проиграл, уступив дома «Ниму» (0:1).

Прогноз и ставка

Победа «Монако» оценивается в 1.79, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.10, а на победу «Монпелье» — 4.44.

«Монако» в трех домашних матчах нового сезона никому не проигрывал. В каждой игре в родных стенах команда Ковача забивала 2+ гола.

Высокая результативность должна быть и в поединке с клубом, который пропускает много. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Монако» больше 1.5 с коэффициентом 1.75. 0