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    Кто выиграет битву за лидерство в Бундеслиге?

    «Аугсбург» — «РБ Лейпциг». Прогноз (к. 5.00) и ставки на матч Бундеслиги 17 октября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Аугсбург» — «РБ Лейпциг»
    «РБ Лейпциг» идет на втором месте
    В рамках 4-го тура немецкой Бундеслиги «Аугсбург» проведет домашний матч с «РБ Лейпциг» на стадионе «WWK Арена». Игра состоится 17-го октября в 16:30 по мск. Прогноз на «Аугсбург» — «РБ Лейпциг».
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    Футбол. Германия. Бундеслига 17 Октября 2020 года
    Аугсбург
  • Аугсбург
    •  Аугсбург 16:30 РБ Лейпциг РБ Лейпциг
  • Лейпциг
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    Коэффициенты на матч
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    «Аугсбург»

    Перед началом нового сезона команда из одноименного города провела 6 контрольных поединков. В первом матче «Аугсбург» победил «Хаймштеттен» (9:0).

    Затем были победы над «Нюрнбергом» (2:1), «Тюркгючу Мюнхен» (4:1) и «Альтахом» (5:2), после чего «Аугсбург» сыграл вничью с «Регенсбургом» (1:1).

    5 сентября «Фуггеры» уступили «Аяксу» (0:1). А новый сезон в Германии команда Хейко Херрлиха начала с победы над «Айнтрахтом Целе» в Кубке страны (7:0).

    Все прогнозы на Бундеслигу

    В первых турах «Аугсбург» разобрался с «Унионом» (3:1) и «Боруссией» Дортмунд (2:0), сыграл вничью с «Вольфсбургом» (0:0). Такие результаты позволяют клубу лидировать в таблице с семью баллами и разничей +6.

    «РБ Лейпциг»

    Футболисты «РБ Лейпцига» расположились на третьей строчке Бундеслиги по итогам сезона 2019/20, завоевав путевку в Лигу чемпионов.

    Как раз в Лиге чемпионов в августе «быки» удивили многих, когда в четвертьфинале оказались сильнее «Атлетико» (2:1). Впрочем, в полуфинале они не сумели пройти «Пари Сен-Жермен» (0:3).

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    • В новом сезоне Кубка Германии команда Юлиана Нагельсмана разгромила «Нюрнберг» (3:0), а в первом туре национального первенства обыграла «Майнц» (3:1).

    Во втором туре она разошлась миром с «Байером» (1:1) в гостях и разгромила дома «Шальке» (4:0). Клуб идет на втором месте также с семью очками и разницей мячей +4.

    Прогноз

    Букмекеры отдают предпочтение гостям, коэффициент на победу которых равен 1,53.

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    Успех хозяев поля оценивается в 5,80, тогда как ничья — в 1,53.

    Наши прогноз и ставка на матч — «РБ Лейпциг» выиграет, и в матче будет забито меньше 2,5 голов за 5,00. 0

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    «Аугсбург» — «РБ Лейпциг». Прогноз (к. 5.00) и ставки на матч Бундеслиги 17 октября 2020 года. Прогноз на «Аугсбург» — «РБ Лейпциг». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 5.00
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