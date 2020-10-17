«Аугсбург» — «РБ Лейпциг». Прогноз (к. 5.00) и ставки на матч Бундеслиги 17 октября 2020 года

В рамках 4-го тура немецкой Бундеслиги «Аугсбург» проведет домашний матч с «РБ Лейпциг» на стадионе «WWK Арена». Игра состоится 17-го октября в 16:30 по мск. Прогноз на «Аугсбург» — «РБ Лейпциг».

«Аугсбург»

Перед началом нового сезона команда из одноименного города провела 6 контрольных поединков. В первом матче «Аугсбург» победил «Хаймштеттен» (9:0).

Затем были победы над «Нюрнбергом» (2:1), «Тюркгючу Мюнхен» (4:1) и «Альтахом» (5:2), после чего «Аугсбург» сыграл вничью с «Регенсбургом» (1:1).

5 сентября «Фуггеры» уступили «Аяксу» (0:1). А новый сезон в Германии команда Хейко Херрлиха начала с победы над «Айнтрахтом Целе» в Кубке страны (7:0).

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В первых турах «Аугсбург» разобрался с «Унионом» (3:1) и «Боруссией» Дортмунд (2:0), сыграл вничью с «Вольфсбургом» (0:0). Такие результаты позволяют клубу лидировать в таблице с семью баллами и разничей +6.

«РБ Лейпциг»

Футболисты «РБ Лейпцига» расположились на третьей строчке Бундеслиги по итогам сезона 2019/20, завоевав путевку в Лигу чемпионов.

Как раз в Лиге чемпионов в августе «быки» удивили многих, когда в четвертьфинале оказались сильнее «Атлетико» (2:1). Впрочем, в полуфинале они не сумели пройти «Пари Сен-Жермен» (0:3).

В новом сезоне Кубка Германии команда Юлиана Нагельсмана разгромила «Нюрнберг» (3:0), а в первом туре национального первенства обыграла «Майнц» (3:1).

Во втором туре она разошлась миром с «Байером» (1:1) в гостях и разгромила дома «Шальке» (4:0). Клуб идет на втором месте также с семью очками и разницей мячей +4.

Прогноз

Букмекеры отдают предпочтение гостям, коэффициент на победу которых равен 1,53.

Успех хозяев поля оценивается в 5,80, тогда как ничья — в 1,53.

Наши прогноз и ставка на матч — «РБ Лейпциг» выиграет, и в матче будет забито меньше 2,5 голов за 5,00. 0